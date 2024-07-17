酷熱天氣警告於7月17日14時00分發出 香港市民須防範中暑風險
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隨著香港天文台於2024年7月17日下午2時正式發出酷熱天氣警告，市民需提高警覺，採取措施預防中暑及其他由酷熱引起的健康問題。
當氣溫高達攝氏33度以上，尤其在戶外工作或活動的人士，應留意身體的任何不適徵兆，如頭暈、頭痛、噁心、呼吸急促或神志不清等症狀，並應立即尋求幫助。高風險群體，包括長者、孕婦、嬰幼兒、小童、心臟病及高血壓患者，以及體重過重者，對酷熱更為敏感，必須特別注意。
預防中暑重要性
香港的夏季氣溫逐年上升，市民在戶外活動時容易因長時間暴露於高溫下而中暑。中暑是由於身體未能即時調節體溫，導致水分及鹽分比例失衡而引起的症狀，包括頭痛、肌肉痛等。為了預防中暑，市民應留意環境氣溫及濕度，避免在風力弱和太陽光線猛烈時進行劇烈運動。
中暑症狀及處理方法
中暑的症狀分為輕度、中度和嚴重。輕度中暑可能會出現頭暈目眩、臉頰發紅、肌肉痛或抽筋等症狀，而中度中暑則可能會頭痛、四肢無力、作嘔或嘔吐。嚴重中暑則可能出現失去意識、痙攣或體溫異常高等症狀。面對中暑，應立即將患者移到清涼的地方，給予含鹽分的飲料，並在必要時送醫。
室內中暑風險及預防措施
不僅戶外，室內也存在中暑的風險，特別是在濕度高、不通風的環境中。為了預防室內中暑，市民應保持良好通風，使用冷氣或風扇，並選用透氣度高及吸水性能好的床上用品。此外，保持均衡飲食和良好的睡眠質素，也有助於增強身體對酷熱的抵抗力。
酷熱天氣警告於14時00分生效 市民應預防中暑曬傷
酷熱天氣警告｜香港天文台於2024年7月17日14時00分發出酷熱天氣警告，敦促市民提高警覺，積極預防中暑及其他由酷熱引起的健康問題。若感受到頭暈、頭痛、噁心、呼吸急促或神志不清等症狀，應立即停止活動，尋求幫助，並盡速就醫。
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撰文：東方新地編輯部圖片來源：香港天文台