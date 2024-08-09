酷熱天氣警告於8月9日16時20分發出 香港市民須防範中暑風險
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隨著香港天文台於2024年8月9日下午4時20分發出酷熱天氣警告，市民需提高警覺，積極預防中暑及其他由酷熱引起的健康問題。當氣溫高達攝氏33度以上，酷熱天氣警告便會生效，提醒市民採取適當措施保護自己。
在這種天氣下，長時間戶外活動或在高溫環境下工作的人士尤其需要注意。若出現頭暈、頭痛、噁心、呼吸急促或神志不清等症狀，應立即停止活動，尋求幫助，並盡速就醫。高風險群體，包括長者、孕婦、嬰幼兒、小童、心臟病及高血壓患者，以及體重過重者，對酷熱更為敏感，必須特別留意中暑的警示徵兆。
酷熱天氣警告於16時20分生效 市民應預防中暑曬傷
酷熱天氣警告｜香港天文台於2024年8月9日16時20分發出酷熱天氣警告，敦促市民提高警覺，積極預防中暑及其他由酷熱引起的健康問題。若感受到頭暈、頭痛、噁心、呼吸急促或神志不清等症狀，應立即停止活動，尋求幫助，並盡速就醫。
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撰文：東方新地編輯部圖片來源：香港天文台