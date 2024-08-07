酷熱天氣警告於08月07日06時45分發出 香港市民須防範中暑風險
特別是對於高風險群體，包括長者、孕婦、嬰幼兒、小童、心臟病及高血壓患者，以及體重過重者，他們對酷熱更為敏感，必須特別留意中暑的警示徵兆。若感受到頭暈、頭痛、噁心、呼吸急促或神志不清等症狀，應立即停止活動，尋求幫助，並盡速就醫。在這段高溫期間，市民應遵循勞工處《預防工作時中暑指引》，採取必要的預防措施。這包括定期補充水分、調整工作時段以避開高溫時段，以及在戶外活動時選擇一天中較涼爽的清晨或傍晚時段。室內應保持良好通風，若無空調設施，應開窗或使用風扇。外出時，建議穿著淺色透氣衣物，佩戴寬邊帽和防紫外線眼鏡，並在游泳或流汗後每兩小時重新塗抹防曬霜。
識別中暑症狀及急救方法
中暑的症狀可分為輕度、中度及嚴重程度。輕度中暑可能表現為頭暈目眩、臉頰變紅發熱、肌肉痛或抽筋，以及大量流汗。中度中暑則可能出現頭痛、四肢無力、作嘔或嘔吐。嚴重中暑的症狀包括失去意識、痙攣，以及體溫異常高。面對中暑症狀，應立即將患者移到清涼的地方，給予含鹽分的凍水，並在必要時盡速送醫。
中暑預防措施
為了預防中暑，市民應保持充足水分，不要等到口渴才飲水，並適量補充鹽分。保持舒適的睡眠環境，使用透氣度高及吸水性能好的床上用品，並適當使用冷氣或風扇。此外，留意溫度及濕度，避免陽光直接照射，並穿著淺色透氣衣物。常備消暑用品及飲品，如手提電風扇、冰涼頸巾、冷感噴霧等，以應對高溫天氣。
室內中暑風險及應對
中暑不僅發生在戶外，室內同樣存在風險。日本每年都有數百宗因中暑而死亡的個案，其中大多數是在家中發生。主要原因是室內濕度高、不通風、不使用冷氣或風扇。因此，即使在室內，市民也應保持環境涼爽，並注意通風，以減少中暑的風險。
酷熱天氣警告於06時45分生效 市民應預防中暑曬傷
酷熱天氣警告｜香港天文台於2024年8月7日06時45分發出酷熱天氣警告，敦促市民提高警覺，積極預防中暑及其他由酷熱引起的健康問題。若感受到頭暈、頭痛、噁心、呼吸急促或神志不清等症狀，應立即停止活動，尋求幫助，並盡速就醫。
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