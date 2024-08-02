酷熱天氣警告於8月2日16時20分發出 香港市民應採取措施預防中暑及改善多汗問題
特別是對於高風險群體，包括長者、孕婦、嬰幼兒、小童、心臟病和高血壓患者，以及體重過重者，他們更應留意身體的反應，並在出現任何不適症狀時立即尋求醫療幫助。此外，市民在戶外活動時應選擇較涼爽的時段，並注意個人衛生，以減少因流汗過多帶來的不適。在酷熱的夏日，香港市民除了要應對高溫帶來的健康風險外，還要面對因流汗過多而引起的不適和尷尬。為了幫助市民改善多汗問題，日本專家在電視節目中分享了四種有效的止汗方法。這些方法不僅能幫助市民在炎熱天氣中保持舒適，還能減少汗臭味，提升個人衛生和社交自信。有效止汗方法分享面對酷熱天氣，市民可以參考日本專家在節目《ホンマでっか！？TV》中分享的止汗方法。其中一種方法是使用透氣的棉布紮緊胸部，這能減少上半身，特別是臉部的出汗。然而，這種方法可能會導致下半身出汗增多，因此需要權衡利弊。此外，專家還建議戒除啤酒，因為肝臟功能與汗液的味道有關，喝酒可能會加重汗味。選擇合適的服裝和鞋履選擇合適的服裝和鞋履也是對抗酷熱和過度出汗的有效方法。市場研究評論員牛窪恵指出，深色鞋子比淺色鞋子更吸熱，可能導致腳部溫度升高，從而增加出汗。因此，建議女士選擇白色的高跟涼鞋，而男士則可選擇淺色的厚底涼鞋，以幫助減少汗液分泌。正確使用止汗劑和衣物除臭劑止汗劑和衣物除臭劑是夏天的必備品，但許多人對其使用方法存在誤解。桐村醫生建議，衣物除臭劑應在前一天噴在衣物上，而止汗劑則應在睡前使用，以便皮膚有足夠時間吸收其成分，從而達到最佳的止汗和除臭效果。
酷熱天氣警告於16時20分生效 市民應預防中暑曬傷
酷熱天氣警告｜香港天文台於2024年8月2日16時20分發出酷熱天氣警告，敦促市民提高警覺，積極預防中暑及其他由酷熱引起的健康問題。若感受到頭暈、頭痛、噁心、呼吸急促或神志不清等症狀，應立即停止活動，尋求幫助，並盡速就醫。
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Gotrip編輯推薦:酷熱的夏天下教你4招有效止汗方法 原來止汗劑要前一日用?
在酷熱的夏天下，步行在街上真的很不舒服，特別是因為流汗而令人困擾。不僅衣服上會出現汗漬，還可能散發出難聞的汗臭味，讓整個身體感到不適。除了使用常見的止汗劑外，還有一些方法可以有效改善這種尷尬情況。日本的一個節目邀請了幾位專家，向大家介紹了4種有效改善多汗體質的方法！
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