酷熱天氣警告於8月13日13時55分發出 香港市民須防範中暑風險
隨著氣溫飆升至33度以上，市民應提高警覺，特別是對於長者、孕婦、嬰幼兒、小童、心臟病及高血壓患者，以及體重過重者，他們對酷熱更為敏感。在這種天氣下，即使是短時間的戶外活動也可能導致中暑，因此必須採取預防措施。若出現頭暈、頭痛、噁心、呼吸急促或神志不清等症狀，應立即尋求幫助。酷熱天氣警告是香港天文台在氣溫極高時發出的警告，旨在提醒市民採取適當措施保護自己免受高溫影響。在這種天氣下，室內外的高溫都可能對健康構成威脅，因此了解如何預防和應對中暑至關重要。預防中暑的關鍵措施為了預防中暑，市民應遵循勞工處的《預防工作時中暑指引》，在戶外工作或活動時，選擇一天中較涼爽的時段，並穿著淺色透氣衣物。室內應保持良好通風，若無空調設施，應開窗或使用風扇。外出時，佩戴寬邊帽和防紫外線眼鏡，並定期補充防曬霜。識別中暑症狀及急救方法中暑的症狀包括頭暈、肌肉痛、抽筋、大量流汗等。輕度中暑時，應將患者移到清涼的地方，給予含鹽分的凍水。中度中暑可能會出現頭痛、嘔吐，此時也應立即尋求醫療幫助。嚴重中暑則可能導致失去意識或痙攣，必須立即送醫。室內中暑的風險與預防室內中暑的風險不容忽視，特別是在空氣不流通的環境中。為了預防室內中暑，市民應保持室內溫度和濕度適宜，使用冷氣或風扇，並選擇透氣度高及吸水性能好的床上用品。保持良好的睡眠質素和均衡飲食，也有助於增強身體對高溫的抵抗力。
酷熱天氣警告於13時55分生效 市民應預防中暑曬傷
酷熱天氣警告｜香港天文台於2024年8月13日13時55分發出酷熱天氣警告，敦促市民提高警覺，積極預防中暑及其他由酷熱引起的健康問題。若感受到頭暈、頭痛、噁心、呼吸急促或神志不清等症狀，應立即停止活動，尋求幫助，並盡速就醫。
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