酷熱天氣警告於8月3日16時20分發出 香港市民應採取防曬及保濕措施
長時間處於冷氣房內，皮膚容易出現乾燥缺水的情況，而且辦公室中的冷氣和電腦藍光輻射都可能加速皮膚老化。因此，除了遵循天文台的建議外，市民亦應採取適當的護膚措施，以保持皮膚健康。
在這段高溫期間，市民應避免在炎熱時段進行戶外活動，並穿著淺色透氣衣物，佩戴寬邊帽和防紫外線眼鏡。室內應保持良好通風，若無空調設施，應開窗或使用風扇。此外，定期補充水分和調整工作時段以避開高溫時段也是必要的預防措施。
辦公室護膚重要性
長時間待在有冷氣的辦公室裡，皮膚會因為空氣乾燥而出現缺水問題。MadameFIGARO編輯推薦的保濕噴霧，能夠幫助辦公室一族在這酷熱的夏季中保持皮膚水潤。保濕噴霧含有植物提取物、維生素和透明質酸等保濕成分，能迅速被皮膚吸收，形成保護膜，鎖住水分，緩解乾燥引起的不適。
選擇合適保濕噴霧
市面上有多款保濕噴霧產品，例如Chantecaille五月玫瑰花妍露限量版和Clinique Moisture Surge Face Spray Thirsty Skin Relief等，都是專為保濕而設計。這些產品不僅能夠即時為皮膚補水，還能提供長時間的保濕效果，幫助肌膚對抗辦公室的乾燥環境。
保濕之外護膚建議
除了使用保濕噴霧外，保持適當的室內濕度和定時補充水分也是保護皮膚的關鍵。建議上班族設定每日的飲水量和時間，並定時提醒自己喝水。此外，適量地喝水能維持皮膚的新陳代謝能力，使肌膚保持水潤而健康。在這酷熱的夏日，結合適當的室內護膚和戶外防護措施，能夠有效保護皮膚免受高溫和乾燥的傷害。
酷熱天氣警告於16時20分生效 市民應預防中暑曬傷
酷熱天氣警告｜香港天文台於2024年8月3日16時20分發出酷熱天氣警告，敦促市民提高警覺，積極預防中暑及其他由酷熱引起的健康問題。若感受到頭暈、頭痛、噁心、呼吸急促或神志不清等症狀，應立即停止活動，尋求幫助，並盡速就醫。
MadameFigaro編輯推薦:吹冷氣皮膚被吸乾｜保濕噴霧有用嗎？3大冷氣房保濕法擊退「冷氣病」
保濕噴霧推薦2024｜每天上班8-9小時經已身心俱疲，還有應對工作壓力，不好好護膚的話容易令皮膚加速老化。長時間待在有冷氣的辦公室裡，皮膚吹了一整天的冷氣，會導致皮膚乾燥缺水的問題，長久的話會傷及皮膚。
詳情請看