酷熱天氣警告於8月3日16時20分發出 香港市民應採取防曬及保濕措施

隨着香港天文台於2024年8月3日下午4時20分發出酷熱天氣警告，市民需提高警覺，積極預防中暑及其他由酷熱引起的健康問題。在這種高溫天氣下，不僅戶外工作者需要特別注意，連日常上班族也要留意室內環境對皮膚的影響。