酷熱天氣警告於8月7日16時20分發出 清涼解熱冬瓜薏米湯食譜分享
特別是對於高風險群體，如長者、孕婦、嬰幼兒、小童、心臟病及高血壓患者，以及體重過重者，他們需要格外留意身體的反應，並採取適當的預防措施。在這樣的高溫天氣下，選擇合適的飲食來降溫和補充水分，變得尤為重要。在酷熱的夏日，除了留意天文台的警告和建議外，市民亦可透過飲食來調節體溫。一道好的湯品，不僅能夠幫助消暑解渴，還能為身體補充所需的營養。冬瓜薏米湯就是一個絕佳的選擇，它不僅清涼可口，還有助於消腫和袪濕。冬瓜薏米湯的清熱解渴功效在這段高溫警報期間，冬瓜薏米湯以其清熱解渴的特性，成為了許多家庭的首選。冬瓜本身具有清熱消暑、利尿消腫等多種功效，而薏米則能清熱祛濕、健脾胃。這道湯品不僅適合大人小孩，更是夏日裡的一道滋養佳品。食譜分享：如何煲製冬瓜薏米湯要煲一鍋美味的冬瓜薏米湯，首先需要準備冬瓜、薏米、扁豆、蜜棗、乾瑤柱和豬展等材料。將豬展切件汆水，冬瓜洗淨切件，薏米、扁豆及蜜棗洗淨略浸。然後將所有材料放入高壓煲煲20分鐘，或使用一般煲具煲滾後轉文火煲2-3小時。這樣一道清涼解熱的湯品便可以上桌了。注意事項：冬瓜薏米湯的適宜人群雖然冬瓜薏米湯對於消暑有著顯著的效果，但由於其性質偏涼，因此體質虛寒的人群，如手足冰冷、面色蒼白者，以及孕婦和月經期間的女性應避免飲用。此外，兒童和痛風患者也應避免食用含有乾瑤柱的湯品。
酷熱天氣警告於16時20分生效 市民應預防中暑曬傷
酷熱天氣警告｜香港天文台於2024年8月7日16時20分發出酷熱天氣警告，敦促市民提高警覺，積極預防中暑及其他由酷熱引起的健康問題。若感受到頭暈、頭痛、噁心、呼吸急促或神志不清等症狀，應立即停止活動，尋求幫助，並盡速就醫。
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SundayKiss編輯推薦:冬瓜薏米湯食譜｜清熱防中暑＋利水消腫袪濕湯品！冬瓜外皮唔好掉？
冬瓜薏米湯食譜｜冬瓜薏米湯 煲扁豆豬展，非常清熱解渴，更可消腫袪濕。近日天氣炎熱，令人流汗多，感覺特別疲倦。而且很多人因為脾胃濕困，令下肢浮腫、關節痛。冬瓜便宜又合時，大家可加入其他祛濕材料，弄個大人幼兒都能飲，簡易美味的湯品。「鼎爺」李家鼎曾於TVB飲食節目《阿爺廚房》教煲，他指冬瓜皮是主角，叮囑大家千萬不要刮掉：「所有植物、果類，多數營養喺晒外皮度。」他笑言這個冬瓜薏米湯令他想起童年往事，原來每逢夏天，大小暑都一定會喝，連湯渣都會吃清光。