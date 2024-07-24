酷熱天氣警告於7月24日16時20分發出 香港市民應提防中暑及室內空氣質量
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香港天文台於2024年7月24日下午4時20分發出酷熱天氣警告，提醒市民注意高溫可能帶來的健康風險。隨著夏季高溫的持續，市民需採取措施預防中暑及其他健康問題，特別是對於高風險群體，如長者、孕婦、嬰幼兒、小童、心臟病及高血壓患者，以及體重過重者。在這種天氣下，戶外工作者應遵循勞工處的安全指引，並調整工作時間以避免高溫時段。
此外，隨著天氣轉熱，市民習慣開啟冷氣機以獲得涼爽，但在疫情期間，室內空氣質量尤其重要。日本大金工業的調查顯示，許多人誤以為冷氣機具有換氣功能，但事實上大部分冷氣機缺乏此功能，可能導致室內病毒和細菌的積聚。因此，保持室內空氣流通，定期開窗或使用抽氣扇，對於預防病毒傳播至關重要。
預防中暑重要性
在酷熱天氣下，市民應留意身體的反應，如出現頭暈、頭痛、噁心、呼吸急促或神志不清等症狀，應立即停止活動，尋求幫助並盡速就醫。室內應保持良好通風，若無空調設施，應開窗或使用風扇。外出時，建議穿著淺色透氣衣物，佩戴寬邊帽和防紫外線眼鏡，並在游泳或流汗後每兩小時重新塗抹防曬霜。
室內空氣質量與健康
在疫情持續的背景下，室內空氣質量對健康的影響不容忽視。由於冷氣機無法替代開窗通風，市民應注意定期開窗換氣，以減少室內污染物的積聚。大金工業建議，家居換氣可以通過對流窗戶或單邊窗戶加風扇的方式來達成，這對於預防病毒傳播和保持健康至關重要。
如何保持室內空氣流通
為了保持室內空氣流通，市民可以選擇配置有換氣功能的冷氣機，或者定期開啟抽氣扇。此外，大金工業在其官方網站上公布的家居換氣指南提供了實用的建議，如對流窗戶和單邊窗戶加風扇的方法，有助於提高室內空氣質量，減少病毒在家中的殘留。
酷熱天氣警告於16時20分生效 市民應預防中暑曬傷
酷熱天氣警告｜香港天文台於2024年7月24日16時20分發出酷熱天氣警告，敦促市民提高警覺，積極預防中暑及其他由酷熱引起的健康問題。若感受到頭暈、頭痛、噁心、呼吸急促或神志不清等症狀，應立即停止活動，尋求幫助，並盡速就醫。
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撰文：東方新地編輯部圖片來源：香港天文台