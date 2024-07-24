酷熱天氣警告於7月24日16時20分發出 香港市民應提防中暑及室內空氣質量

香港天文台於2024年7月24日下午4時20分發出酷熱天氣警告，提醒市民注意高溫可能帶來的健康風險。隨著夏季高溫的持續，市民需採取措施預防中暑及其他健康問題，特別是對於高風險群體，如長者、孕婦、嬰幼兒、小童、心臟病及高血壓患者，以及體重過重者。在這種天氣下，戶外工作者應遵循勞工處的安全指引，並調整工作時間以避免高溫時段。