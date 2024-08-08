酷熱天氣警告於8月8日16時20分發出 暑假水上活動安全須知
隨著夏季來臨，不少市民計劃進行各種戶外活動，尤其是水上活動成為熱門選擇。然而，在享受涼爽水域的同時，市民亦需注意選擇合法的遊樂船隻，以確保安全。本文將提供有關酷熱天氣的預防措施，以及如何安全地租船進行水上活動的重要資訊。在酷熱天氣警告生效期間，市民應特別注意身體狀況，尤其是高風險群體，包括長者、孕婦、嬰幼兒、小童、心臟病及高血壓患者，以及體重過重者。室內外活動應適當調整，以避免高溫對健康造成影響。預防中暑的重要措施在酷熱天氣下，從事戶外工作或活動的市民應遵循勞工處的《預防工作時中暑指引》，定期補充水分，並調整工作或活動時間，避免在最熱的時段外出。室內應保持良好通風，若無空調設施，應開窗或使用風扇。外出時，穿著淺色透氣衣物，佩戴寬邊帽和防紫外線眼鏡，並注意防曬措施。租船活動的安全須知夏日出海活動盛行，市民在租船時應確認船隻是否合法。海事處提醒市民，應選擇已獲批准的本地遊樂船隻，並留意船隻是否持有有效的檢查證書、第三者風險保險單、運作牌照，以及書面租船或租購協議。如何核對船隻合法性市民可透過海事處提供的QRCODE，掃描後核對船隻是否在合法遊樂船隻名單上。海事處亦於網頁上載合資格船隻名單，市民可在計劃出海前進行查詢，以確保安全。違法船隻的風險與後果海事處將對未獲批准而出租或提供載客服務的船隻進行檢控。市民應避免光顧非法遊樂船隻，以免觸犯法律，並可能面臨安全風險。
酷熱天氣警告於16時20分生效 市民應預防中暑曬傷
酷熱天氣警告｜香港天文台於2024年8月8日16時20分發出酷熱天氣警告，敦促市民提高警覺，積極預防中暑及其他由酷熱引起的健康問題。若感受到頭暈、頭痛、噁心、呼吸急促或神志不清等症狀，應立即停止活動，尋求幫助，並盡速就醫。
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新假期編輯推薦:亂租船出海船P或犯法！海事處：玩水前必做一件事 附900+艘合資格船隻名單
就快到夏天，不少人開始準備一連串的水上活動。不過海事處就呼籲市民不要光顧非法出租或載客的船隻；大家可以在租船時先留意合法船隻名單，選擇合法營運的遊樂船隻，否則隨時犯法！
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