酷熱天氣警告於8月1日13時20分發出 暑假水上活動安全須知
市民在進行任何戶外活動，特別是水上活動時，應特別注意安全，並遵循相關的健康及安全指引。在這個炎熱的夏季，不少市民選擇到海邊或參與各種水上活動以消暑。然而，在享受涼爽的同時，也不應忽視了安全問題。本文將介紹香港熱門的水上活動，並提供相關的安全建議，讓市民能在保障健康的同時，享受夏日樂趣。
在酷熱天氣警告生效期間，市民應留意身體反應，避免長時間曝曬在烈日下。高風險群體，包括長者、孕婦、嬰幼兒、小童、心臟病及高血壓患者，以及體重過重者，更應加倍注意。室內應保持良好通風，若無空調設施，應開窗或使用風扇。外出時，建議穿著淺色透氣衣物，佩戴寬邊帽和防紫外線眼鏡，並在游泳或流汗後每兩小時重新塗抹防曬霜。
夏日水上活動安全指南
夏日炎炎，水上活動成為了市民消暑的熱門選擇。從獨木舟到風箏衝浪，香港提供了多種水上活動供市民享受。然而，在參與這些活動時，市民應注意天氣預報，避免在酷熱天氣警告生效時進行高強度的戶外活動。此外，選擇合適的時間，如清晨或傍晚時段，進行水上活動可以降低中暑的風險。
熱門水上活動推介
香港的水上活動選擇豐富，從獨木舟探索綠蛋島的清澈海域，到在淺水灣進行水上直立板瑜珈，都是市民的熱門選擇。浮潛則讓大小朋友都能欣賞到海底的美麗景色。WakeSurfing和激流溪降則為尋求刺激的市民提供了不同的選擇。衝浪和風箏衝浪則是夏日海灘上不可或缺的活動。
水上活動安全須知
在參與任何水上活動前，市民應該了解自己的體能狀況，並選擇適合自己的活動。對於初學者，建議在有經驗的教練指導下進行，並穿戴適當的救生衣。在水上活動期間，應隨時留意天氣變化，並遵循安全指引。若感到不適，應立即停止活動並尋求幫助。記得保持水分，並在活動後及時補充電解質。
酷熱天氣警告於13時20分生效 市民應預防中暑曬傷
酷熱天氣警告｜香港天文台於2024年8月1日13時20分發出酷熱天氣警告，敦促市民提高警覺，積極預防中暑及其他由酷熱引起的健康問題。若感受到頭暈、頭痛、噁心、呼吸急促或神志不清等症狀，應立即停止活動，尋求幫助，並盡速就醫。
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