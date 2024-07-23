酷熱天氣警告於7月23日16時20分發出 游泳池沙灘衛生安全須知
在這種高溫天氣下，不少市民會選擇到沙灘或游泳池消暑，但這些公共場所的衛生安全同樣不容忽視。為了保障自己和家人的健康，市民在享受夏日涼爽的同時，也應當注意個人衛生，避免不必要的健康風險。
在酷熱天氣警告生效期間，市民應留意身體狀況，尤其是高風險群體，包括長者、孕婦、嬰幼兒、小童、心臟病及高血壓患者，以及體重過重者。他們對酷熱更為敏感，必須特別留意中暑的警示徵兆。從事戶外工作或在高溫環境下工作的人士應遵守勞工處《預防工作時中暑指引》，採取必要的預防措施，如定期補充水分和調整工作時段以避開高溫時段。室內應保持良好通風，若無空調設施，應開窗或使用風扇。外出時，請穿著淺色透氣衣物，佩戴寬邊帽和防紫外線眼鏡，並在游泳或流汗後每兩小時重新塗抹防曬霜，以保護皮膚免受紫外線傷害。
沙灘游泳池衛生小貼士
沙灘和游泳池是夏日消暑的熱門選擇，但這些地方的衛生問題不容忽視。例如，美國曾有男子在沙灘誤踩寄生蟲鉤蟲，導致雙腳紅腫痕癢。為了避免類似情況，市民在沙灘上應穿上拖鞋，避免直接與沙子接觸。此外，沙灘後應徹底沖涼並進行護膚，以清除可能附著在身上的細菌。
泳灘水質定期更新
環保署每星期都會更新泳灘水質，並在網上公布，以4個等級劃分全港所有康文署轄下的泳灘，包括良好、一般、欠佳及極差。市民在前往泳灘前，可先查閱環保署網頁上的最新水質報告，以確保水質安全。
泳池衛生問題不容忽視
泳池雖然有加入氯氣和其他化學消毒劑，但仍有研究發現約1/5人會在泳池內大小便，這是極不衛生的行為。市民應避免在泳池內解決三急，並在泳池地板上穿拖鞋，以防止細菌感染。康文署亦提供了清洗拖鞋的步驟，大家應遵守相關指引，共同維護公眾游泳池的衛生。
酷熱天氣警告於16時20分生效 市民應預防中暑曬傷
酷熱天氣警告｜香港天文台於2024年7月23日16時20分發出酷熱天氣警告，敦促市民提高警覺，積極預防中暑及其他由酷熱引起的健康問題。若感受到頭暈、頭痛、噁心、呼吸急促或神志不清等症狀，應立即停止活動，尋求幫助，並盡速就醫。
沙灘、游泳池充滿寄生蟲陷阱！赤腳行走恐生蟲生腳癬 紅腫痕癢｜網絡熱話
沙灘、游泳池是不少人夏日消暑好去處，不過，公共游泳池及泳灘人流多，難免衛生情況不好。所以去到這些公共場所一定要注意個人衛生，特別是帶著小朋友的時候，保
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