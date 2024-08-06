酷熱天氣警告於8月5日17時30分發出 消暑湯水食譜助你安然度過炎夏
專家建議，除了遵循天文台的安全指引，如穿著透氣衣物、避免在高溫時段進行戶外活動等，適當的飲食也是防範中暑的關鍵。在這個炎炎夏日，不妨嘗試一些消暑湯水食譜，以食療的方式幫助身體降溫，從內而外抵抗酷熱。
在這個高溫警報下，市民應留意身體的任何不適，特別是高風險群體，如長者、孕婦、嬰幼兒、小童、心臟病及高血壓患者，以及體重過重者。他們對酷熱更為敏感，必須特別留意中暑的警示徵兆。從事戶外工作或在高溫環境下工作的人士應遵守勞工處《預防工作時中暑指引》，採取必要的預防措施，如定期補充水分和調整工作時段以避開高溫時段。
消暑湯水食譜重要性
夏日炎炎，香港天氣又濕又熱，飲用冰水雖然能帶來短暫的涼感，但並不足以從根本上幫助身體降溫。相反，中醫師推薦的消暑湯水食譜，不僅能有效降溫，還能清熱解毒、去濕生津。這些食譜大多使用時令材料，如冬瓜、老黃瓜等，簡單易做，適合一家大小享用。
選擇適合消暑湯水
在選擇消暑湯水時，市民應根據自己的體質和需求來選擇適合的食譜。例如，蓮蓬馬蹄西瓜皮荷葉湯適合全家人飲用，有助於改善因高溫引起的不適；而扁豆花老黃瓜燈芯草薏米豬橫脷湯則特別適合體質偏虛、年齡較大的人，但孕婦應避免飲用含薏米的湯水。
中醫對於消暑建議
中醫認為，夏天應多喝水，特別是流汗多的人，應細口慢飲，不要猛喝。在烈日下工作的人應該每隔一、兩小時到陰涼處休息，避免長時間在高溫環境中工作。此外，過度飲用冰水或食用生冷食物，可能會導致感暑問題。夏天除了喝湯水，食用冬瓜、黃瓜、節瓜、西瓜等食物也有助於消暑。
酷熱天氣警告於17時30分生效 市民應預防中暑曬傷
酷熱天氣警告｜香港天文台於2024年8月5日17時30分發出酷熱天氣警告，敦促市民提高警覺，積極預防中暑及其他由酷熱引起的健康問題。若感受到頭暈、頭痛、噁心、呼吸急促或神志不清等症狀，應立即停止活動，尋求幫助，並盡速就醫。
新假期編輯推薦:夏天湯水6款消暑湯水食譜 清熱解毒對抗濕熱 由中醫推介
夏天湯水食譜｜消暑可以從飲食著手。這次推介4個消暑湯水食譜，食療做法簡易，讓各位讀者由內涼到外。不過要留意，湯水內某些材料孕婦可要注意，即睇詳情及做法！
詳情請看