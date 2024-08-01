酷熱天氣警告於8月1日16時20分發出 香港市民應注意防暑並享用消暑食譜
隨著氣溫持續高企，市民應採取積極措施保持涼爽，尤其是高風險群體，包括長者、孕婦、嬰幼兒、小童、心臟病及高血壓患者，以及體重過重者。在這樣的高溫天氣下，除了遵循天文台的建議外，市民亦可透過飲食調節體溫，例如品嚐具有清涼功效的冬瓜湯等食譜，以緩解暑氣。在酷熱天氣警告生效期間，市民應留意身體反應，若出現頭暈、頭痛、噁心等症狀，應立即停止活動並尋求幫助。室內保持良好通風，外出時穿著淺色透氣衣物，並注意補充水分，避免在高溫時段進行戶外活動。防暑貼士與健康建議在這段高溫期間，勞工處《預防工作時中暑指引》提供了一系列建議，包括定期補充水分和調整工作時段。此外，市民應避免在炎熱的中午時分進行戶外活動，並在感到不適時立即尋找涼爽之處休息。室內應保持良好通風，若無空調設施，應開窗或使用風扇。消暑食譜推介在炎炎夏日，冬瓜湯成為了許多人消暑降溫的首選。冬瓜不僅味道清甜，其性質微寒，能夠清熱解毒、利水消痰。除了冬瓜，其他瓜類如木瓜、蜜瓜等也適合煲湯，為身體帶來清涼。這些食材不僅能滿足口感需求，更能在炎熱中為身體降溫。適合不同體質的食療湯水雖然冬瓜湯適合大多數人，但對於脾胃虛弱或陽虛體質的人群，以及經期疼痛的女性，可能需要選擇其他食療湯水。例如，淮蓮水鴨冬瓜湯有助於健脾袪濕、滋陰寧心，而蜜瓜螺頭湯則因邵逸夫爵士的喜愛而聞名，具有清熱利尿的功效。
酷熱天氣警告於16時20分生效 市民應預防中暑曬傷
酷熱天氣警告｜香港天文台於2024年8月1日16時20分發出酷熱天氣警告，敦促市民提高警覺，積極預防中暑及其他由酷熱引起的健康問題。若感受到頭暈、頭痛、噁心、呼吸急促或神志不清等症狀，應立即停止活動，尋求幫助，並盡速就醫。
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當炎炎夏日來臨，人們總會尋找各種方法來消暑降溫。在這眾多方法中，冬瓜湯食譜以其獨特的清涼功效，成為了許多人的首選。冬瓜本身帶有淡雅的甘味，且性質微寒，能夠通過肺、腸道等經絡發揮清熱解毒、利水消痰的作用，對於夏季常見的煩渴、暑熱有著極佳的緩解效果。此外，冬瓜還能幫助身體排出多餘的水分和腎臟廢物，增強人…