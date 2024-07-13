酷熱天氣警告於07月13日06時45分發出 游泳後耳朵不適應當警惕
隨著氣溫飆升至33度以上，市民應特別注意身體狀況，尤其是高風險群體，包括長者、孕婦、嬰幼兒、小童、心臟病及高血壓患者，以及體重過重者。在這種極端天氣下，即使是日常活動，如游泳，也可能帶來不尋常的健康風險。酷熱天氣警告生效期間，市民應留意身體不適的徵兆，如頭暈、頭痛、噁心、呼吸急促或神志不清等症狀，並立即採取行動。室內外活動均需謹慎，並遵循相關衛生及安全指引，以保障自身及家人的健康。預防措施與建議在酷熱天氣中，從事戶外工作或活動的人士應遵循勞工處的《預防工作時中暑指引》，定期補充水分，並調整工作時段以避開高溫時段。室內應保持良好通風，若無空調設施，應開窗或使用風扇。外出時，建議穿著淺色透氣衣物，佩戴寬邊帽和防紫外線眼鏡，並定時塗抹防曬霜。游泳後耳朵不適的警示新西蘭一名男子游泳後耳朵感到不適，起初以為是入水所致，但經過多種方法嘗試後，耳朵依然堵塞。這起事件提醒市民，游泳後若感到耳朵不適，應及時就醫，以免耳朵問題惡化。耳朵堵塞的異常原因該名男子最終發現耳朵堵塞的原因竟是一隻小蟑螂。這種情況雖罕見，但提醒市民在游泳或洗頭後應注意耳朵清潔，避免異物進入耳道。耳朵堵塞不僅會導致聽力下降，還可能伴隨耳痛、痕癢或耳鳴等症狀。專業醫療建議耳朵堵塞可能由多種原因造成，包括耳垢、外耳道畸形或異物進入。若自行處理無效，應尋求耳鼻喉科醫生的專業診斷與治療。避免使用不當的方法，如風筒吹耳，可能會加重問題。
酷熱天氣警告於06時45分生效 市民應預防中暑曬傷
酷熱天氣警告｜香港天文台於2024年7月13日06時45分發出酷熱天氣警告，敦促市民提高警覺，積極預防中暑及其他由酷熱引起的健康問題。若感受到頭暈、頭痛、噁心、呼吸急促或神志不清等症狀，應立即停止活動，尋求幫助，並盡速就醫。
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男子游泳後耳朵堵塞感頭暈 醫生夾出蟑螂 曾被建議用風筒吹乾耳內水
耳朵堵塞原因|新西蘭一名男子游泳後耳朵感到不適，起初以為是入水，但吃了抗生素，而且使用了多個方法，耳朵依然堵塞，促使男子再次求醫。結果發現男子的耳朵是被不速之客打擾。除了這個個案，耳朵堵塞原因還有2大類。
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