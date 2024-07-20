酷熱天氣警告於7月20日13時00分發出 行山安全須知與熱門中暑路線警示
資深行山達人化學博士鄺士山（KKwong）於社交媒體分享了幾個熱門的行山路線，這些路線因為缺乏樹蔭和補給點，成為了中暑的高危地點。本文將提供行山安全須知，並列出這些需特別注意的行山路線，以供市民參考。
香港天文台提醒市民，若外出時感到頭暈、頭痛、噁心、呼吸急促或神志不清等症狀，應立即停止活動，尋求幫助，並盡速就醫。特別是對於長者、孕婦、嬰幼兒、小童、心臟病及高血壓患者，以及體重過重者，他們對酷熱更為敏感，必須特別留意中暑的警示徵兆。從事戶外工作或在高溫環境下工作的人士應遵守勞工處《預防工作時中暑指引》，採取必要的預防措施，如定期補充水分和調整工作時段以避開高溫時段。對於戶外活動，建議在一天中較涼爽的清晨或傍晚時段進行，並在感到不適時立即尋找涼爽之處休息。室內應保持良好通風，若無空調設施，應開窗或使用風扇。外出時，請穿著淺色透氣衣物，佩戴寬邊帽和防紫外線眼鏡，並在游泳或流汗後每兩小時重新塗抹防曬霜，以保護皮膚免受紫外線傷害。
行山安全須知
在酷熱天氣下行山，市民應特別注意以下幾點：首先，確保身體狀況良好，避免在天氣過熱時進行高強度運動。其次，攜帶足夠的水和電解質飲料，以防脫水和中暑。此外，穿著合適的衣物和鞋子，並攜帶防曬用品和帽子。最後，選擇合適的時間和路線，避免在日照強烈時段行山，並選擇有樹蔭的路線。
熱門中暑路線警示
KKwong博士分享的中暑高危路線包括：麥理浩徑第二段上西灣山、船灣郊遊徑、鷄公嶺路徑、杯靈雙渡、三條狗牙、蚺蛇尖和針山。這些路線均有共同特點：缺乏樹蔭、路程長、高低起伏大、缺乏補給點。行山人士在選擇這些路線時應加倍小心，新手更應避免挑戰。
預防措施與緊急應對
除了上述的安全預防措施外，行山人士還應該學會基本的急救知識，並隨身攜帶急救包。在遇到緊急情況時，應立即撥打緊急救援電話，並嘗試保持清醒等待救援。同時，行山前應告知家人或朋友行山路線和預計返回時間，以便在發生意外時能夠及時獲得幫助。
酷熱天氣警告於13時00分生效 市民應預防中暑曬傷
酷熱天氣警告｜香港天文台於2024年7月20日13時00分發出酷熱天氣警告，敦促市民提高警覺，積極預防中暑及其他由酷熱引起的健康問題。若感受到頭暈、頭痛、噁心、呼吸急促或神志不清等症狀，應立即停止活動，尋求幫助，並盡速就醫。
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細數7大行山中暑熱點 漁農署警告： 切勿前進！｜ 玩樂熱點
資深行山達人化學博士鄺士山（K Kwong） 於Facebook分享7個熱門中暑嘅行山路線或地點，全部均無樹木遮蔭， 有一部份更非漁農自然護理署所維護的行山徑，所以登山人士需加倍小心，新手更加不應嘗試。
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