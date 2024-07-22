酷熱天氣警告於7月22日16時20分發出 行山補水指南與健康預防措施
當氣溫高於33度時，市民應特別注意身體狀況，若出現頭暈、頭痛、噁心、呼吸急促或神志不清等症狀，應立即停止所有活動，尋求幫助並盡快就醫。此外，高風險群體，包括長者、孕婦、嬰幼兒、小童、心臟病及高血壓患者，以及體重過重者，對酷熱更為敏感，必須特別留意中暑的警示徵兆。
在這種天氣下，從事戶外工作或活動的人士應遵循勞工處的《預防工作時中暑指引》，並採取必要的預防措施，例如定期補充水分和調整工作時段以避開高溫時段。此外，對於喜愛戶外活動，特別是行山的市民，中醫師亦提供了一系列補水飲食建議，以幫助市民在炎熱天氣中保持水分和能量。
行山補水飲食建議
中醫師謝和推薦了9種適合行山時攜帶的補水食物，包括奇異果、檸檬、能量條、葡萄糖糖、薄荷糖、扁豆薏米水、荷葉粥、菊花茶和開水。這些建議不僅有助於補充流失的水分，還能提供必要的營養，幫助市民在戶外活動中保持活力。
預防中暑室內措施
室內應保持良好通風，若無空調設施，應開窗或使用風扇。外出時，市民應穿著淺色透氣衣物，佩戴寬邊帽和防紫外線眼鏡，並在游泳或流汗後每兩小時重新塗抹防曬霜，以保護皮膚免受紫外線傷害。
補水迷思解答
對於補水的迷思，中醫師謝和提供了專業的解答。例如，短時間內攝取過量的水份可能會導致稀釋性低鈉症，因此即使在炎熱天氣下，也應慢慢、分段喝水。此外，行山時不宜飲用含咖啡因的濃茶、咖啡或汽水，因為這些飲品會加速身體水份流失，更易導致脫水。當身體嚴重缺水時，應立即尋找陰涼處，逐步、分段地飲水補充。
酷熱天氣警告於16時20分生效 市民應預防中暑曬傷
酷熱天氣警告｜香港天文台於2024年7月22日16時20分發出酷熱天氣警告，敦促市民提高警覺，積極預防中暑及其他由酷熱引起的健康問題。若感受到頭暈、頭痛、噁心、呼吸急促或神志不清等症狀，應立即停止活動，尋求幫助，並盡速就醫。
行山補水必備！中醫推薦9種飲品食物 水果、零食舒緩悶熱防中暑｜食是食非
香港位於亞熱帶區，山嶺特別潮濕悶熱，而不少人都喜歡假日到戶外郊遊行山，想知如何補充水份，舒緩悶熱及汗出不爽之感，就要留意中醫師推薦的9種補水防中暑飲食了！
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