酷熱天氣警告於2024年7月15日14時15分發出 香港市民注意預防中暑
當氣溫高於33度時，尤其是長者、孕婦、嬰幼兒、小童、心臟病及高血壓患者，以及體重過重者等高風險群體，更需特別注意身體的反應，並採取適當的預防措施。在這種極端天氣下，市民應避免長時間在戶外活動，並留意身體的任何不適徵兆。
香港天文台提醒市民，酷熱天氣下應避免長時間戶外活動，並注意身體的任何不適徵兆。若感到頭暈、頭痛、噁心、呼吸急促或神志不清等症狀，應立即停止活動，尋求幫助，並盡速就醫。此外，從事戶外工作或在高溫環境下工作的人士應遵守勞工處《預防工作時中暑指引》，採取必要的預防措施，如定期補充水分和調整工作時段以避開高溫時段。
如何分辨及預防中暑
營養師吳耀芬（Kathy）提供了一些實用的建議，幫助市民分辨是否中暑，並介紹了有效的預防方法。她指出，成人每日的飲水量應以每公斤體重30毫升計算，並根據活動量和環境溫度調節補水量。在高溫天氣下，如果感到口乾舌燥，這可能是身體脫水的警號，應即時補充水分。
補水「良方」及陷阱
除了飲水，日常食物如清湯、水果和蔬菜也是補充水分的好方法。Kathy建議，進行戶外活動時，每隔15至20分鐘應補充100ml水分，並攜帶含水量高的蔬果，如青瓜、番茄、梨、西瓜等。然而，她也提醒市民要警惕補水陷阱，避免飲用含咖啡因或酒精的飲品，以及過量攝取含糖飲品，因為這些都可能導致脫水。
室內外預防措施
在室內應保持良好通風，若無空調設施，應開窗或使用風扇。外出時，穿著淺色透氣衣物，佩戴寬邊帽和防紫外線眼鏡，並在游泳或流汗後每兩小時重新塗抹防曬霜，以保護皮膚免受紫外線傷害。對於戶外活動，建議在一天中較涼爽的清晨或傍晚時段進行，並在感到不適時立即尋找涼爽之處休息。
酷熱天氣警告於14時15分生效 市民應預防中暑曬傷
酷熱天氣警告｜香港天文台於2024年7月15日14時15分發出酷熱天氣警告，敦促市民提高警覺，積極預防中暑及其他由酷熱引起的健康問題。若感受到頭暈、頭痛、噁心、呼吸急促或神志不清等症狀，應立即停止活動，尋求幫助，並盡速就醫。
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預防中暑5招！營養師教睇清症狀＋飲水補水需知｜好生活百科
夏天最怕中暑，呢排日日都30幾度，在戶外走一轉都覺得酷熱難頂，尤其曬得太久或補充不夠水分，最易中招！營養師就教大家幾招如何分辨自己是否中暑，及有效的預防方法，計劃要進行長時間戶外活動的大家，要做定功課預防中暑啦！
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