酷熱天氣警告於14日14時30分發出 香港市民注意防暑及選擇合適防曬產品
當氣溫高於33度時，尤其要注意身體的反應，如出現頭暈、頭痛、噁心等症狀時，應立即尋求幫助。此外，選擇合適的防曬產品，對於保護皮膚免受紫外線傷害同樣重要，特別是在戶外活動或出海時。本文將介紹一系列適合夏日使用的防水防曬產品，幫助市民在炎炎夏日中保持健康與美麗。在酷熱天氣下，除了留意身體狀況外，適當的防曬措施亦不可忽視。香港天文台提醒市民，高風險群體如長者、孕婦、嬰幼兒、小童、心臟病及高血壓患者，以及體重過重者更需注意。室內應保持良好通風，外出時則應穿著淺色透氣衣物，並使用合適的防曬產品。以下將介紹市面上的防水防曬產品，幫助市民在夏日保護肌膚。選擇合適的防曬產品夏日戶外活動不可避免地會接觸到強烈的陽光，因此選擇一款適合的防曬產品至關重要。市面上有多種防水防曬產品，例如RMK高效水漾防曬霜、Avène高效清爽戶外防曬乳等，均提供高度的防水抗汗能力，適合長時間戶外活動及水上活動。這些產品不僅能有效阻擋UVA和UVB，還含有保濕及美肌成分，保護肌膚免受紫外線傷害的同時，也照顧到肌膚的基本保養需求。防曬產品的特點與選擇在選擇防曬產品時，除了考慮防曬系數外，產品的質地、耐水性和添加的護膚成分也是重要的考量因素。例如LaRoche-Posay全效廣譜輕盈隔離乳液就採用了NETLOCK防護網狀科技，提供高度防水、防汗效果，同時質地輕盈不留白印。而SunplaySuperBlock防曬噴霧則適合喜愛水上活動的人士，其高防曬系數和親水防曬技術，能在濕皮膚上迅速形成保護膜，即使在水中也能保持防曬效果。防曬同時護膚夏日防曬不僅要注重防護效果，同時也要考慮到肌膚的舒適度和保養。彩豐行的戶外及水上運動防曬乳和12杯⽔防曬啫喱就是很好的例子，它們不僅提供高效的防曬效果，還添加了天然植物抗敏精華和薄荷精華，塗抹後能給肌膚帶來冰爽清涼的感覺，同時補充水分，適合炎熱天氣下使用。
酷熱天氣警告於14時30分生效 市民應預防中暑曬傷
酷熱天氣警告｜香港天文台於2024年7月14日14時30分發出酷熱天氣警告，敦促市民提高警覺，積極預防中暑及其他由酷熱引起的健康問題。若感受到頭暈、頭痛、噁心、呼吸急促或神志不清等症狀，應立即停止活動，尋求幫助，並盡速就醫。
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