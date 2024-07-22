香港夏季天氣多變與常見兒童皮膚病須知
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香港的夏季天氣變化無常，今日（7月22日）天文台預報大致多雲，伴隨幾陣狂風驟雨及雷暴，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約32度。市民外出時需注意天氣變化，並做好防曬及防雨措施。此外，夏季高溫潮濕的天氣亦是多種兒童皮膚病的高發期，家長需特別留意孩子的皮膚狀況，避免因天氣引起的皮膚問題。
根據最新天文台消息，未來幾天香港天氣將持續多雲，部分時間有陽光及酷熱，亦有幾陣驟雨。市民應留意最新天氣報告，適時調整日常活動安排。
|日期
|今日(一)
|7月23日(二)
|7月24日(三)
|最高溫度
|32度
|33度
|34度
|最低溫度
|28度
|28度
|28度
|風向及級數
|東至東南風4至5級，初時離岸及高地間中6級。
|南至東南風4級。
|南至西南風4級。
|濕度
|75-95%
|75-95%
|65-95%
|顯著降雨概率
|中
|中
|低
|天氣
|大致多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴。日間短暫時間有陽光。海有湧浪。
|大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光及酷熱。
|部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱。
|日期
|7月25日(四)
|7月26日(五)
|7月27日(六)
|最高溫度
|34度
|33度
|32度
|最低溫度
|28度
|28度
|28度
|風向及級數
|西南風4級，離岸間中5級。
|西南風4級，初時離岸間中5級。
|南至西南風4級。
|濕度
|65-90%
|70-95%
|75-95%
|顯著降雨概率
|低
|中低
|中
|天氣
|部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間酷熱。
|大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光及酷熱。
|大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。
夏季天氣與兒童皮膚病
夏季的高溫潮濕環境不僅影響了香港的天氣，也為兒童皮膚病的發生創造了條件。兒科醫生張傑提醒家長，除了常見的濕疹和奶癬，還有其他皮膚病需要注意。例如，風癩（蕁麻疹）是一種過敏反應，可能由不明原因引起，表現為身體痕癢和皮膚紅斑。而珍珠疣則是一種傳染性皮膚病，主要出現在兒童的手肘及膝頭等位置。
預防與治療建議
對於風癩，醫生會嘗試找出可能的誘因，並處方抗組織胺藥物以控制病徵。珍珠疣在情況不嚴重時可以不處理，但若大量繁殖則需看醫生進行治療。汗斑和香港腳則與孩子的生活習慣有關，需要注重個人衛生和選擇合適的衣物及鞋子。
家長角色
家長在預防和處理兒童皮膚病方面扮演著重要的角色。夏季天氣多變，家長應密切關注孩子的皮膚狀況，及時處理任何異常，並教育孩子保持良好的衛生習慣，如運動後立即更換衣物，選擇透氣性好的鞋子，以及避免在公共場所赤腳行走。
天文台7月22日天氣報告｜最新天氣狀況及未來天氣預測｜每日更新
最新天文台消息，香港今日7月22日預測大致多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約32度。吹和緩至清勁東至東南風，初時離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。
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兒科醫生拆解幼兒常見4大皮膚病
4大兒童皮膚病| 每次講起兒童的皮膚病 都離不開濕疹、奶癬等等，但原來還有其他潛在的皮膚病 ，有因過敏反應，也有病毒傳染，稍一不留神，隨時變嚴重也不知。兒科醫生張傑為大家揭開除濕疹外，最常見的4大兒童皮膚病，各位家長要當心。
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撰文：東方新地編輯部圖片來源：香港天文台