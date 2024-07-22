香港夏季天氣多變與常見兒童皮膚病須知

香港的夏季天氣變化無常，今日（7月22日）天文台預報大致多雲，伴隨幾陣狂風驟雨及雷暴，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約32度。市民外出時需注意天氣變化，並做好防曬及防雨措施。此外，夏季高溫潮濕的天氣亦是多種兒童皮膚病的高發期，家長需特別留意孩子的皮膚狀況，避免因天氣引起的皮膚問題。