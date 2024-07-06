天氣溫度戶外活動 香港炎熱天氣持續 預防中暑貼士與天氣預報

香港炎熱天氣持續 預防中暑貼士與天氣預報

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香港天文台最新消息顯示，香港今日（7月6日）天氣大致多雲，局部地區將會出現驟雨及雷暴。隨著副熱帶高壓脊影響，市民可預期日間天氣酷熱，市區最高氣溫將達33度，新界地區更可能高出一兩度。此外，吹輕微至和緩的東南風，市民外出時需注意防曬及補充水分，以預防中暑的風險。

根據天文台的預報，未來幾日香港將持續酷熱，並伴隨幾陣驟雨。市民在戶外活動時應提高警覺，避免長時間曝曬於炎熱天氣之下，以防中暑。以下是未來三天的天氣預報：

日期 今日(六) 7月7日(日) 7月8日(一)
最高溫度 33度 33度 33度
最低溫度 29度 28度 28度
風向及級數 東南風2至3級 東南風3級 南風3級
濕度 65-90% 65-90% 65-90%
顯著降雨概率
天氣 大致多雲，有幾陣驟雨 大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴 部分時間有陽光，有幾陣驟雨
日期 7月9日(二) 7月10日(三) 7月11日(四)
最高溫度 33度 33度 33度
最低溫度 28度 29度 28度
風向及級數 南風3級 南至西南風3級 西南風3至4級
濕度 65-90% 65-85% 65-90%
顯著降雨概率
天氣 大致多雲，有幾陣驟雨 部分時間有陽光，有一兩陣驟雨 部分時間有陽光，有幾陣驟雨

中暑症狀與預防

隨著香港天氣逐漸轉熱，市民在戶外活動時容易出現中暑症狀，如頭暈目眩、臉頰變紅、肌肉痛或抽筋等。特別是在高溫及濕度條件下，即使是室內亦有可能中暑。因此，市民應留意身體反應，並採取適當措施預防中暑。

中暑急救與處理

一旦出現中暑症狀，應立即將患者移到清涼處所，並給予含鹽分的涼水。若症狀嚴重，如失去意識或痙攣，則應立即送醫。此外，市民應避免只喝清水，因為這可能會導致自發性脫水症，反而加劇脫水情況。

日常生活中預防措施

為了減少中暑的風險，市民應保持充足的水分攝取，適量補充鹽分，穿著透氣衣物，並注意室內外溫度及濕度。在高溫天氣下，應避免長時間戶外活動，並使用防曬措施。此外，保持良好的睡眠質素和均衡飲食，也有助於增強身體對高溫的抵抗力。

天文台7月6日天氣報告｜最新天氣狀況及未來天氣預測｜每日更新

最新天文台消息，香港今日7月6日預測大致多雲，有幾陣驟雨。日間部分時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度，稍後局部地區有雷暴。吹輕微至和緩東南風。今日有副熱帶高壓脊正覆蓋中國東南部。
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撰文：東方新地編輯部圖片來源：香港天文台

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