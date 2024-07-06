香港炎熱天氣持續 預防中暑貼士與天氣預報

香港天文台最新消息顯示，香港今日（7月6日）天氣大致多雲，局部地區將會出現驟雨及雷暴。隨著副熱帶高壓脊影響，市民可預期日間天氣酷熱，市區最高氣溫將達33度，新界地區更可能高出一兩度。此外，吹輕微至和緩的東南風，市民外出時需注意防曬及補充水分，以預防中暑的風險。