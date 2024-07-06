香港炎熱天氣持續 預防中暑貼士與天氣預報
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香港天文台最新消息顯示，香港今日（7月6日）天氣大致多雲，局部地區將會出現驟雨及雷暴。隨著副熱帶高壓脊影響，市民可預期日間天氣酷熱，市區最高氣溫將達33度，新界地區更可能高出一兩度。此外，吹輕微至和緩的東南風，市民外出時需注意防曬及補充水分，以預防中暑的風險。
根據天文台的預報，未來幾日香港將持續酷熱，並伴隨幾陣驟雨。市民在戶外活動時應提高警覺，避免長時間曝曬於炎熱天氣之下，以防中暑。以下是未來三天的天氣預報：
|日期
|今日(六)
|7月7日(日)
|7月8日(一)
|最高溫度
|33度
|33度
|33度
|最低溫度
|29度
|28度
|28度
|風向及級數
|東南風2至3級
|東南風3級
|南風3級
|濕度
|65-90%
|65-90%
|65-90%
|顯著降雨概率
|低
|中
|低
|天氣
|大致多雲，有幾陣驟雨
|大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴
|部分時間有陽光，有幾陣驟雨
|日期
|7月9日(二)
|7月10日(三)
|7月11日(四)
|最高溫度
|33度
|33度
|33度
|最低溫度
|28度
|29度
|28度
|風向及級數
|南風3級
|南至西南風3級
|西南風3至4級
|濕度
|65-90%
|65-85%
|65-90%
|顯著降雨概率
|中
|低
|低
|天氣
|大致多雲，有幾陣驟雨
|部分時間有陽光，有一兩陣驟雨
|部分時間有陽光，有幾陣驟雨
中暑症狀與預防
隨著香港天氣逐漸轉熱，市民在戶外活動時容易出現中暑症狀，如頭暈目眩、臉頰變紅、肌肉痛或抽筋等。特別是在高溫及濕度條件下，即使是室內亦有可能中暑。因此，市民應留意身體反應，並採取適當措施預防中暑。
中暑急救與處理
一旦出現中暑症狀，應立即將患者移到清涼處所，並給予含鹽分的涼水。若症狀嚴重，如失去意識或痙攣，則應立即送醫。此外，市民應避免只喝清水，因為這可能會導致自發性脫水症，反而加劇脫水情況。
日常生活中預防措施
為了減少中暑的風險，市民應保持充足的水分攝取，適量補充鹽分，穿著透氣衣物，並注意室內外溫度及濕度。在高溫天氣下，應避免長時間戶外活動，並使用防曬措施。此外，保持良好的睡眠質素和均衡飲食，也有助於增強身體對高溫的抵抗力。
天文台7月6日天氣報告｜最新天氣狀況及未來天氣預測｜每日更新
最新天文台消息，香港今日7月6日預測大致多雲，有幾陣驟雨。日間部分時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度，稍後局部地區有雷暴。吹輕微至和緩東南風。今日有副熱帶高壓脊正覆蓋中國東南部。
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撰文：東方新地編輯部圖片來源：香港天文台