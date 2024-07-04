夏季天氣炎熱伴隨驟雨 香港市民需注意沙灘及泳池衛生
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香港天文台最新消息顯示，7月4日的天氣預測指出，香港將會經歷一個下午時段陽光燦爛且酷熱的日子，但也會有幾陣驟雨，局部地區可能會出現雷暴。進入晚間，天氣將轉為大致多雲。目前，一股副熱帶高壓脊正影響中國東南部，為本港帶來酷熱的天氣，多處地區氣溫可達33度左右。此外，廣東沿岸及南海北部也受到驟雨的影響。
根據天文台的天氣展望，未來幾日香港將持續經歷部分時間的陽光和酷熱天氣，週末期間亦有幾陣驟雨。市民在享受夏日戶外活動時，應留意天氣變化，並採取適當的防曬和防雨措施。
|日期
|今日(四)
|7月5日(五)
|7月6日(六)
|最高溫度
|33度
|34度
|33度
|最低溫度
|28度
|29度
|29度
|風向及級數
|東南風2至3級
|東至東南風3至4級
|濕度72%
|顯著降雨概率
|低
|低
|低
|天氣
|下午部分時間有陽光及酷熱，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。今晚大致多雲。吹輕微至和緩東南風。
|大致天晴。日間酷熱。
|部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱。
|日期
|7月7日(日)
|7月8日(一)
|7月9日(二)
|最高溫度
|33度
|33度
|33度
|最低溫度
|28度
|28度
|28度
|風向及級數
|東南風3級
|南風2至3級
|南至西南風3級
|濕度
|65-90%
|65-90%
|65-90%
|顯著降雨概率
|中低
|中低
|中低
|天氣
|大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間部分時間有陽光及酷熱。
|部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱。
|部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱。
夏日戶外活動衛生提示
隨著夏季的到來，沙灘和游泳池成為了不少市民消暑的熱門選擇。然而，公共游泳池和泳灘的衛生狀況可能會因人流密集而變差。市民在前往這些地方時，應特別注意個人衛生，尤其是帶著小朋友的家長，以保護自己和家人的健康。
沙灘安全與衛生指南
在沙灘上享受陽光浴和海浪的同時，市民應避免長時間裸露皮膚接觸沙子，以防止寄生蟲感染。使用沙灘蓆和穿著拖鞋可以有效避免直接接觸沙子，並防止腳部被高溫或尖銳物品燙傷或割傷。沙灘活動後，應徹底沖洗並進行護膚，以清除可能附著在身上的細菌。
泳池衛生知多少
泳池雖然有加入消毒劑，但仍有可能存在衛生隱患。環保署每週更新泳灘水質報告，市民可在前往泳池前查閱最新的水質狀況。此外，泳池地板可能藏有細菌，特別是在更衣室內。因此，市民在泳池範圍內行走時，應穿著拖鞋，並在游泳後更換乾淨的拖鞋，共同維護公共泳池的衛生。
天文台7月4日天氣報告｜最新天氣狀況及未來天氣預測｜每日更新
最新天文台消息，香港今日7月4日預測下午部分時間有陽光及酷熱，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。今晚大致多雲。吹輕微至和緩東南風。今日有副熱帶高壓脊正覆蓋中國東南部。本港方面，下午天氣酷熱，多處地區氣溫上升至33度左右。此外，驟雨正影響廣東沿岸及南海北部。
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沙灘、游泳池充滿寄生蟲陷阱！赤腳行走恐生蟲生腳癬 紅腫痕癢｜網絡熱話
沙灘、游泳池是不少人夏日消暑好去處，不過，公共游泳池及泳灘人流多，難免衛生情況不好。所以去到這些公共場所一定要注意個人衛生，特別是帶著小朋友的時候，保
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撰文：東方新地編輯部圖片來源：香港天文台