夏季天氣炎熱伴隨驟雨 香港市民需注意沙灘及泳池衛生

香港天文台最新消息顯示，7月4日的天氣預測指出，香港將會經歷一個下午時段陽光燦爛且酷熱的日子，但也會有幾陣驟雨，局部地區可能會出現雷暴。進入晚間，天氣將轉為大致多雲。目前，一股副熱帶高壓脊正影響中國東南部，為本港帶來酷熱的天氣，多處地區氣溫可達33度左右。此外，廣東沿岸及南海北部也受到驟雨的影響。