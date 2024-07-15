香港天氣變化與嬰兒濕疹預防護理指南
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香港天文台最新消息顯示，香港今日天氣大致多雲，局部地區將會出現驟雨及狂風雷暴，市民外出時需留意天氣變化，並做好相應的防護措施。日間短暫時間有陽光，但亦預計會有酷熱天氣，最高氣溫可達33度。此外，未來幾天天氣將持續不穩定，間中有驟雨及局部地區有雷暴的可能。市民應密切留意最新天氣預報，並適時調整日常活動安排。
根據天文台的預報，香港未來幾天的天氣將受副熱帶高壓脊影響，預計會有間中驟雨及局部地區雷暴。市民在外出時應攜帶雨具，並注意防曬，以應對可能的酷熱天氣。
|日期
|今日(一)
|7月16日(二)
|7月17日(三)
|最高溫度
|33度
|32度
|32度
|最低溫度
|28度
|28度
|28度
|風向及級數
|東至東南風4至5級，高地間中6級。
|東至東南風4級，離岸間中5級，高地間中6級。
|東至東南風4級，離岸間中5級，高地間中6級。
|濕度
|65-95%
|75-95%
|75-95%
|顯著降雨概率
|中低
|中低
|中高
|天氣
|短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。初時部分地區雨勢較大及有狂風雷暴，日間酷熱。
|大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光。
|大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴。
|日期
|7月18日(四)
|7月19日(五)
|7月20日(六)
|最高溫度
|32度
|33度
|33度
|最低溫度
|28度
|28度
|28度
|風向及級數
|東至東南風4級。
|東至東南風4級。
|東至東南風4級，稍後離岸5級。
|濕度
|75-95%
|65-90%
|65-95%
|顯著降雨概率
|中
|中低
|中
|天氣
|大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。
|短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱。
|大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光及酷熱，稍後局部地區有狂風雷暴。
嬰兒濕疹預防與護理
在香港這種多變的天氣條件下，嬰兒濕疹的問題尤其值得關注。濕疹是一種常見的皮膚問題，尤其在3至6個月大的嬰兒中更為常見。家長應該注意護理好寶寶的皮膚，以防止濕疹的加劇或長期不愈。嬰兒濕疹的成因包括遺傳、皮膚屏障功能異常、環境因素、食物過敏和微生物因素。
如何預防嬰兒濕疹
為了預防嬰兒濕疹，家長可以從多方面著手，包括餵食、皮膚清潔護理、穿著和居家環境。建議母乳餵哺，並注意寶寶的飲食反應。皮膚清潔時應選擇成分簡單、刺激性小的產品，並使用低敏性的保濕霜。穿著方面，應選擇棉質、軟質、寬鬆的衣物，並使用刺激性弱的洗衣劑。居室環境應保持涼爽、通風、清潔，並使用加濕器以提高環境濕度。
家長角色與醫生協助
家長在預防和護理嬰兒濕疹方面扮演著重要的角色。當寶寶出現濕疹症狀時，應及時尋求醫生的專業意見，並根據醫生的建議進行適當的飲食管理和皮膚護理。此外，家長應密切關注天氣變化，適時調整寶寶的穿著和居住環境，以減少濕疹的發生。
天文台7月15日天氣報告｜最新天氣狀況及未來天氣預測｜每日更新
最新天文台消息，香港今日7月15日預測大致多雲，有幾陣驟雨，初時部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。日間短暫時間有陽光及酷熱，最高氣溫約33度。吹和緩至清勁東至東南風，高地間中吹強風。今日有驟雨正影響廣東沿岸。同時，副熱帶高壓脊覆蓋中國東南部。
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BB患濕疹｜嬰兒濕疹常見於3-6個月寶寶的身上，如果寶寶患有濕疹應該要注意護理好皮膚，防止濕疹患期加長或者是久治不愈。嬰兒濕疹比較頑固，經常都會復發，因此治療關鍵是找出原因。那嬰兒濕疹應注意什麼？
撰文：東方新地編輯部圖片來源：香港天文台