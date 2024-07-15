香港天氣變化與嬰兒濕疹預防護理指南

香港天文台最新消息顯示，香港今日天氣大致多雲，局部地區將會出現驟雨及狂風雷暴，市民外出時需留意天氣變化，並做好相應的防護措施。日間短暫時間有陽光，但亦預計會有酷熱天氣，最高氣溫可達33度。此外，未來幾天天氣將持續不穩定，間中有驟雨及局部地區有雷暴的可能。市民應密切留意最新天氣預報，並適時調整日常活動安排。