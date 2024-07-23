香港天氣預報與雨季室內晾衣速乾技巧分享

香港天文台最新消息顯示，今日7月23日香港天氣部分時間有陽光，但亦會有一兩陣驟雨。市民在享受日間的酷熱天氣同時，需留意最高氣溫可達34度，並伴隨著輕微至和緩的南至東南風。此外，強烈熱帶風暴派比安相關的雨帶正在影響廣東沿岸地區，而副熱帶高壓脊亦正覆蓋中國東南部。香港市民需留意未來幾天的天氣變化，並採取適當措施應對可能出現的酷熱及降雨天氣。