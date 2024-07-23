香港天氣預報與雨季室內晾衣速乾技巧分享
根據天文台的天氣預報，未來一兩日香港將持續酷熱，新界地區氣溫可能達到35度或以上。週末期間，市民亦需準備迎接幾陣驟雨。在這種天氣條件下，室外晾衣將變得困難，尤其是對於沒有乾衣機的家庭來說，晾衣成為一大挑戰。衣物在潮濕的天氣中難以乾透，甚至可能出現異味或霉變。因此，本文將分享一些室內晾衣速乾的實用技巧，幫助市民在雨季也能保持衣物乾爽。
|日期
|今日(二)
|7月24日(三)
|7月25日(四)
|最高溫度
|34度
|34度
|34度
|最低溫度
|28度
|28度
|28度
|風向及級數
|南至東南風2至3級
|西至西南風3至4級
|西至西南風4至5級，稍後離岸間中6級
|濕度
|65-95%
|65-95%
|65-90%
|顯著降雨概率
|低
|低
|中低
|天氣
|部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間酷熱
|部分時間有陽光，局部地區有驟雨。日間酷熱
|部分時間有陽光及酷熱。稍後局部地區有驟雨及雷暴
|日期
|7月26日(五)
|7月27日(六)
|7月28日(日)
|最高溫度
|33度
|32度
|31度
|最低溫度
|28度
|28度
|28度
|風向及級數
|西南風4至5級，初時離岸間中6級
|南至西南風4級，初時離岸間中5級
|南風3至4級
|濕度
|70-95%
|75-95%
|80-95%
|顯著降雨概率
|中
|中
|中高
|天氣
|大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光及酷熱
|大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴
|大致多雲，間中有驟雨及有幾陣雷暴
雨季室內晾衣速乾技巧
面對雨季帶來的潮濕天氣，室內晾衣成為不少家庭的選擇。SundayKiss提供了11個室內晾衣速乾法，包括使用乾毛巾吸水、電器放熱、熨燙衣物等方法。這些技巧能夠幫助衣物在雨天也能更快乾透，減少衣物潮濕帶來的不便和健康風險。
健康提醒：室內晾衣注意事項
雖然室內晾衣是雨季的方便之舉，但醫生們警告，這樣做可能會給免疫力低下的人群或嚴重哮喘患者帶來嚴重的健康風險。室內濕度的增加會為黴菌孢子的繁殖創造理想條件，可能誘發咳嗽、氣喘等症狀。因此，建議在無法室外晾曬的情況下，使用滾筒式烘乾機或在通風良好的室內晾曬衣物，以確保健康。
家務助理建議
家之選家務助理創辦人Sammy Wong提醒市民，衣服乾洗後最好不要直接穿，應該掛在通風的地方，一個星期後再穿。這是因為乾洗衣物可能會釋放出甲醛和四氯乙烯等化學物質，這些物質會污染室內空氣，對人體健康造成損害。特別是對於過敏性鼻炎、過敏性哮喘的人來說，接觸到這些化學物質後可能會引起疾病發作。
天文台7月23日天氣報告｜最新天氣狀況及未來天氣預測｜每日更新
最新天文台消息，香港今日7月23日預測部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間酷熱，最高氣溫約34度。吹輕微至和緩南至東南風。今日有與強烈熱帶風暴派比安相關的雨帶正影響廣東沿岸。同時，副熱帶高壓脊正覆蓋中國東南部。
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11大室內晾衫速乾法 乾爽無噏味+加速水份揮發 office都啱用
雨季來臨，天文台預測接下來的幾日有雨。雨天無法在室外晾衫，但不是每個家庭都有乾衣機，晾衫變成一大難題。水滴滴的衫褲鞋襪，在家晾上好幾天，都很難乾透，甚至還隱約有一陣「噏味」和有發霉的機會。Sunday Kiss整理了11個室內晾衫速乾法，雨天都唔怕衫唔乾。
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