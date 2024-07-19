香港天氣轉變伴隨潮濕問題 專家分享防潮妙招
西貢及沙田今早錄得超過5毫米雨量，而副熱帶高壓脊正覆蓋中國東南部，南海中南部的低壓區則為該區帶來不穩定天氣。未來幾天，香港天氣預報顯示短暫時間會有陽光，但亦伴隨著酷熱和驟雨，市民需做好相應準備。
隨著天氣的變化，香港市民也面臨著潮濕問題，特別是在連續的雨季中。為了應對這種天氣帶來的潮濕問題，專家分享了一系列防潮妙招，包括自製吸濕防潮小包包和其他簡易的防潮方法。這些方法既環保又經濟，有助於保持家居環境的乾爽舒適。
|日期
|今日(五)
|7月20日(六)
|7月21日(日)
|最高溫度
|32度
|33度
|32度
|最低溫度
|27度
|28度
|27度
|風向及級數
|東南風3至4級
|東至東南風4至5級
|東至東南風4至5級，高地間中6級
|濕度
|70-95%
|70-95%
|75-95%
|顯著降雨概率
|中低
|中低
|中高
|天氣
|部分時間有陽光，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴
|短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱
|大致多雲，有幾陣驟雨。早上短暫時間有陽光。稍後驟雨較多，局部地區有狂風雷暴
|日期
|7月22日(一)
|7月23日(二)
|7月24日(三)
|最高溫度
|31度
|32度
|33度
|最低溫度
|27度
|27度
|28度
|風向及級數
|東至東南風4至5級，高地間中6級
|南至東南風4級
|南風3至4級
|濕度
|75-95%
|75-95%
|70-95%
|顯著降雨概率
|中高
|中
|中低
|天氣
|大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴
|大致多雲，有幾陣驟雨
|大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光及酷熱
應對潮濕天氣防潮策略
面對持續的雨季和高濕度天氣，香港市民可以採取多種措施來防止家中潮濕。專家建議，使用酒精擦拭牆壁可以有效去除霉菌；點燃蠟燭有助於降低空氣濕度；而放置舊報紙則是一種簡單而有效的吸濕方法。此外，粗鹽和梳打粉也是家庭常用的吸濕劑，能夠幫助保持地板乾爽，防止霉菌生長。
DIY防潮小錦囊
除了市面上常見的防潮產品，市民亦可自製吸濕防潮小包包。例如，使用咖啡渣、洗衣粉或舊茶包製作成小錦囊，這些材料都具有良好的吸濕和除臭效果。這些簡單的DIY方法不僅環保，而且成本低廉，是應對潮濕天氣的實用選擇。
家居防潮小貼士
在連續降雨和潮濕天氣中，家居防潮尤為重要。使用抽濕機可以有效減少屋內濕氣，而防潮珠則適合放在衣櫃或鞋盒中。記得定期檢查和更換這些防潮用品，以確保它們的效果。採取這些簡單的措施，可以幫助您在潮濕季節中保持家居的舒適和衛生。
天文台7月19日天氣報告｜最新天氣狀況及未來天氣預測｜每日更新
最新天文台消息，香港今日7月19日預測部分時間有陽光，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹和緩東南風。今日有驟雨正影響廣東沿岸及南海北部。本港方面，今早西貢及沙田錄得超過5毫米雨量。此外，副熱帶高壓脊覆蓋中國東南部。而位於南海中南部的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。
天文台｜8大防潮法應付回南天！5分鐘自製吸濕包 防牆身/地板/衣物發霉
天文台｜天文台公布未來連續9日的天氣預測，顯示持續有雨。唔少人都會想盡辦法去防潮，要應付家中潮濕問題，其實一啲都唔難，依家就教大家多個防潮方法去應對回南天啦！仲可以自製吸濕 防潮 的小包包，雖然唔算太貴，但其實日常生活中有好多可以自製吸濕小錦囊的材料！可以把已清潔的舊襪或不織布袋製作小包包待用，只要…
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