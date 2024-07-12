香港夏季天氣預報與天然家居防蟲大法
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香港天文台最新消息顯示，今日7月12日香港天氣大致多雲，局部地區早上有雷暴，日間部分時間將有陽光照耀，但亦伴隨酷熱天氣，最高氣溫約33度。由於偏南氣流的影響，廣東沿岸將會有驟雨。
隨著夏季天氣的變化，香港市民除了關注天氣預報，也需留意隨著潮濕天氣而增加的家居害蟲問題。進入夏季，香港天氣炎熱潮濕，週末期間天氣將大致天晴，但仍會有一兩陣驟雨，並持續酷熱。隨後幾日雲量增多，亦有幾陣驟雨。市民在享受夏日陽光的同時，也要注意防範家中可能出現的蛇蟲鼠蟻。
|日期
|今日(五)
|7月13日(六)
|7月14日(日)
|最高溫度
|33度
|34度
|34度
|最低溫度
|27度
|29度
|29度
|風向及級數
|南風3至4級
|南至東南風3至4級
|東至東南風4級，稍後離岸間中5級
|濕度
|65-95%
|60-85%
|60-85%
|顯著降雨概率
|中
|低
|低
|天氣
|部分時間有陽光，有幾陣驟雨。早上局部地區有雷暴，日間酷熱
|大致天晴，但有一兩陣驟雨。日間酷熱
|大致天晴，但有一兩陣驟雨。日間酷熱
|日期
|7月15日(一)
|7月16日(二)
|7月17日(三)
|最高溫度
|33度
|33度
|33度
|最低溫度
|28度
|28度
|28度
|風向及級數
|東至東南風4級，間中5級
|東至東南風4級，間中5級
|東至東南風4級，間中5級
|濕度
|65-90%
|65-90%
|65-90%
|顯著降雨概率
|中
|中
|中
|天氣
|大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光及酷熱
|大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光及酷熱
|大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光及酷熱
夏季害蟲防範
隨著夏季的到來，潮濕天氣使得家居害蟲問題日益嚴重。嘉道理農場及有機農夫提供了一系列天然家居防蟲方法，幫助市民用天然食材對抗這些「非法入侵者」。例如，辣椒和花椒可以用來驅趕曱甴，而八角則對衣魚有預防效果。
天然防蟲香草
除了常見的天然香料，種植香草盆栽也是一種有效的防蟲方法。薄荷、羅勒、萬壽菊和天竺葵等植物不僅能夠驅趕蚊蟲，同時也為家居增添清新香氣，具有觀賞和食用價值。
自製天然防蟲劑
梳打粉不僅可用於家居清潔，還能製作成螞蟻陷阱。將梳打粉和糖混合後，可吸引螞蟻，使其因消化不了而死亡。這種方法既環保又經濟，是家庭防蟲的好幫手。
天文台7月12日天氣報告｜最新天氣狀況及未來天氣預測｜每日更新
最新天文台消息，香港今日7月12日預測大致多雲，有幾陣驟雨。早上局部地區有雷暴。日間部分時間有陽光及酷熱，最高氣溫約33度。吹和緩偏南風。今日有一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。
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家居防蟲天然10大秘技 日常食材趕走曱甴、跳虱、蛇蟲鼠蟻！
天氣漸漸回暖，春天到來代表潮濕天也將至，就連蛇蟲鼠蟻也一起出動！想要徹底杜絕害蟲入屋，但又害怕化學物質傷身？那麼你必須看看以下10種天然家居防蟲大法，就讓嘉道理農場及有機農夫教教你如何用天然食材對抗家中「非法入侵者」。全天然無化學成分的「防蟲藥」，絕對不怕影響孩子和寵物的健康，才能用得更安心！
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撰文：東方新地編輯部圖片來源：香港天文台