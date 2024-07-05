香港天氣預報與韓星Rain金泰希愛情長跑啟示

香港天文台最新消息顯示，7月5日香港天氣大致天晴，但早上部分地區可能會有驟雨。隨著副熱帶高壓脊的影響，市區最高氣溫將達到約34度，新界地區則可能更高。週末期間，天氣預計會有陽光和酷熱，但也不排除幾陣驟雨的可能。這樣的天氣變化提醒我們，就如同愛情長跑中的耐心和堅持，天氣的變幻無常也需要我們的適應和準備。