香港濕熱天氣持續 消委會測試揭示家用吸濕劑效能差異大
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香港天文台最新消息顯示，香港今日（7月18日）天氣大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約32度，吹和緩至清勁東南風。由於廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨，今早本港多處地區錄得超過5毫米雨量。副熱帶高壓脊覆蓋中國東南部，而位於菲律賓附近的低壓區亦為該區帶來不穩定天氣。未來幾天，香港天氣預報顯示短暫時間有陽光及酷熱，但亦有幾陣驟雨，下週初驟雨較多。
在這種轉季潮濕天氣下，家中的吸濕劑成為不可或缺的防潮工具。消委會最新報告發現，市面上不同種類的吸濕劑在吸濕量和吸濕速度上表現極為懸殊，部分產品更出現滲漏情況，令消費者在選購時需格外留意。
|日期
|今日(四)
|7月19日(五)
|7月20日(六)
|最高溫度
|32度
|33度
|33度
|最低溫度
|27度
|28度
|28度
|風向及級數
|東南風4至5級
|東南風4級
|東至東南風4至5級
|濕度
|70-95%
|70-95%
|70-95%
|顯著降雨概率
|中高
|中
|低
|天氣
|大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴
|短暫時間有陽光，有幾陣驟雨
|日間酷熱，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨
|日期
|7月21日(日)
|7月22日(一)
|7月23日(二)
|最高溫度
|32度
|32度
|32度
|最低溫度
|27度
|27度
|28度
|風向及級數
|東風4至5級
|東至東南風4至5級
|南風4級
|濕度
|75-95%
|75-95%
|75-95%
|顯著降雨概率
|中高
|中高
|中
|天氣
|大致多雲，有幾陣驟雨
|早上短暫時間有陽光，稍後驟雨較多，局部地區有狂風雷暴
|大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴
消委會揭示家用吸濕劑效能差異
消費者委員會測試了20款家用吸濕劑，結果顯示產品間的吸濕量和吸濕速度差異甚大。有些產品的吸濕量相差逾8成半，而吸濕速度亦表現懸殊。此外，有部分產品在測試中出現滲漏情況，這對於希望保持衣物乾燥的消費者來說，可能會造成不便。
選擇合適吸濕劑建議
消委會建議，消費者在選購吸濕劑時，應考慮環境的潮濕程度、使用空間的大小、儲存物品的種類和物料，以及使用習慣等因素。尤其在濕度特別高的日子，應選用吸濕量較高且吸濕速度較快的吸濕劑，並頻繁更換以達到較佳的防潮效果。
消委會對吸濕劑產品進一步建議
消委會亦指出，產品標籤資料應更清晰，以便消費者了解產品的有效吸濕時間和成分。此外，消費者應定期檢查吸濕劑的狀況，並按照指示處理吸濕後的水或溶液，以確保使用安全。
天文台7月18日天氣報告｜最新天氣狀況及未來天氣預測｜每日更新
最新天文台消息，香港今日7月18日預測大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約32度。吹和緩至清勁東南風。今日有一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨。今早本港多處地區錄得超過5毫米雨量。同時，副熱帶高壓脊覆蓋中國東南部。此外，位於菲律賓附近的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。
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消委會吸濕劑報告：吸濕量相差逾8成半＋竹炭/活性炭零吸濕效能 2款出現滲漏情況｜好生活百科
消委會吸濕劑報告！轉季天氣特別潮濕，這時候家中少不了吸濕劑。消委會最新報告發現不同種類的吸濕劑的吸濕量和吸濕速度極懸殊，部分更出現滲漏情況！
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撰文：東方新地編輯部圖片來源：香港天文台