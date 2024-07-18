香港濕熱天氣持續 消委會測試揭示家用吸濕劑效能差異大

香港天文台最新消息顯示，香港今日（7月18日）天氣大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約32度，吹和緩至清勁東南風。由於廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨，今早本港多處地區錄得超過5毫米雨量。副熱帶高壓脊覆蓋中國東南部，而位於菲律賓附近的低壓區亦為該區帶來不穩定天氣。未來幾天，香港天氣預報顯示短暫時間有陽光及酷熱，但亦有幾陣驟雨，下週初驟雨較多。