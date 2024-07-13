香港濕熱天氣持續 高溫伴隨驟雨及自救除濕貼士
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香港天文台最新消息顯示，香港今日（7月13日）天氣大致多雲，局部地區初時有雷暴，並伴隨幾陣驟雨。日間部分時間有陽光照耀，但同時酷熱，最高氣溫可達34度。由於一股偏南氣流正影響廣東沿岸，加上南海中南部的廣闊低壓區，預計未來幾日香港的天氣將持續不穩定，高溫伴隨驟雨將是常態。
根據天文台的預報，明日及隨後幾日香港天氣將維持酷熱，雲量增多，並有幾陣驟雨。市民在享受短暫的陽光時，也需準備應對突如其來的降雨。
|日期
|今日(六)
|7月14日(日)
|7月15日(一)
|最高溫度
|34度
|34度
|33度
|最低溫度
|28度
|29度
|28度
|風向及級數
|南至東南風3至4級
|東至東南風4級，稍後離岸間中5級
|東至東南風4級，間中5級
|濕度
|60-90%
|60-85%
|65-90%
|顯著降雨概率
|低
|低
|中低
|天氣
|部分時間有陽光，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。日間酷熱
|部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間酷熱
|短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱
|日期
|7月16日(二)
|7月17日(三)
|7月18日(四)
|最高溫度
|33度
|33度
|32度
|最低溫度
|28度
|28度
|28度
|風向及級數
|東至東南風4級，間中5級
|東至東南風4至5級
|東至東南風4至5級，高地間中6級
|濕度
|65-90%
|75-95%
|75-95%
|顯著降雨概率
|中低
|中低
|中
|天氣
|短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱
|大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光及酷熱
|大致多雲，間中有驟雨
應對高濕天氣生活小貼士
面對連日的高溫和潮濕天氣，香港市民除了長時間開啟抽濕機和冷氣外，還可以採用一些簡單而有效的方法來減少室內濕度。例如，燃點蠟燭不僅能夠減少室內濕度，還能消除霉味；而梳打粉則是一種經濟實惠的吸濕除臭劑，可以放在玻璃容器中或用布包裹起來，放置於需要的地方。
日常用品除濕妙用
報紙和硅藻土制品也是家庭除濕的好幫手。報紙可以放在鞋櫃或衣櫃中，以減少濕氣聚集；硅藻土產品則適合放在浴室或調味料附近，幫助保持乾爽。此外，粗鹽和綠茶茶葉也是天然的除濕劑，可以放在家中濕氣較重的地方。
創新除濕方法與傳統智慧結合
咖啡渣和竹炭都是創新的除濕材料，它們不僅能吸濕，還能除臭。將它們放在衣櫃或鞋櫃中，可以有效減少濕氣和異味。此外，適當使用風扇可以促進空氣流通，減少室內濕度。這些簡單的生活小貼士，結合了創新和傳統智慧，幫助市民在潮濕的夏季保持家居舒適。
天文台7月13日天氣報告｜最新天氣狀況及未來天氣預測｜每日更新
最新天文台消息，香港今日7月13日預測大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。日間部分時間有陽光及酷熱，最高氣溫約34度。吹和緩南至東南風。今日有一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。此外，位於南海中南部的廣闊低壓區正為該區帶來不穩定天氣。
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10個必學「潮濕自救小貼士」： 日韓媒體都讚好！抽濕機以外小眾抽濕法
受海洋氣流影響，香港將會連續數日相對濕度高達 90-100%，面對潮濕天氣殺到，除了長開抽濕機和冷氣，還有什麼方法可以應對可怕的回南天呢？其實有些日常用品只要用得其所，也能有效除濕，甚至性價比極高又環保！以下 MF 參考了港日韓各類媒體資訊，為你整合出 10 個必學「潮濕自救小貼示」，共同對抗回南天！
撰文：東方新地編輯部圖片來源：香港天文台