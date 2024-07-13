香港濕熱天氣持續 高溫伴隨驟雨及自救除濕貼士

香港天文台最新消息顯示，香港今日（7月13日）天氣大致多雲，局部地區初時有雷暴，並伴隨幾陣驟雨。日間部分時間有陽光照耀，但同時酷熱，最高氣溫可達34度。由於一股偏南氣流正影響廣東沿岸，加上南海中南部的廣闊低壓區，預計未來幾日香港的天氣將持續不穩定，高溫伴隨驟雨將是常態。