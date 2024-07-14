香港天氣轉變與濕疹飲食警惕 炎熱夏季健康指南

香港天文台最新消息顯示，今日香港天氣部分時間有陽光，但亦會有幾陣驟雨。市民在享受夏日陽光的同時，也需留意天氣變化，以及其可能對健康的影響。日間氣溫酷熱，最高可達34度，伴隨著和緩的東至東南風，但稍後離岸風勢間中清勁，高地間中吹強風。此外，隨著熱帶高壓脊正覆蓋中國東南部，廣東沿岸亦受到驟雨影響。未來幾天，香港天氣預報顯示驟雨將逐漸增多，市民外出時應攜帶雨具，並注意身體健康。