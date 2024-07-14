香港天氣轉變與濕疹飲食警惕 炎熱夏季健康指南
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香港天文台最新消息顯示，今日香港天氣部分時間有陽光，但亦會有幾陣驟雨。市民在享受夏日陽光的同時，也需留意天氣變化，以及其可能對健康的影響。日間氣溫酷熱，最高可達34度，伴隨著和緩的東至東南風，但稍後離岸風勢間中清勁，高地間中吹強風。此外，隨著熱帶高壓脊正覆蓋中國東南部，廣東沿岸亦受到驟雨影響。未來幾天，香港天氣預報顯示驟雨將逐漸增多，市民外出時應攜帶雨具，並注意身體健康。
在這樣的天氣條件下，市民除了要注意防曬和補充水分外，還需留意飲食習慣對健康的影響。夏季高溫潮濕，對於患有濕疹的人來說，可能會加重症狀。因此，了解哪些食物可能引起過敏反應，對於預防和控制濕疹發作至關重要。
|日期
|今日(四)
|7月15日(五)
|7月16日(六)
|最高溫度
|34度
|33度
|32度
|最低溫度
|28度
|28度
|28度
|風向及級數
|東至東南風4級，稍後離岸間中5級，高地間中6級。
|東至東南風4級，間中5級，高地間中6級。
|東至東南風4至5級，高地間中6級。
|濕度
|65-90%
|65-90%
|75-95%
|顯著降雨概率
|低
|低
|中低
|天氣
|部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱。
|短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱。
|短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。
|日期
|7月17日(日)
|7月18日(一)
|7月19日(二)
|最高溫度
|32度
|32度
|33度
|最低溫度
|28度
|28度
|28度
|風向及級數
|東至東南風4至5級，高地間中6級。
|東至東南風4至5級，初時高地間中6級。
|東南風4級，初時5級。
|濕度
|75-95%
|75-95%
|70-95%
|顯著降雨概率
|中
|中
|中低
|天氣
|大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴。
|大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴。
|大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光及酷熱。
夏季天氣與健康
夏季天氣炎熱，濕度高，這對於濕疹患者來說是一個挑戰。高溫可能會加劇皮膚的炎症和不適，而濕度則有可能促進細菌生長，進一步影響皮膚狀況。因此，濕疹患者在夏季應特別注意個人衛生，避免汗液長時間停留在皮膚上，並穿著透氣的衣物以減少刺激。
飲食與濕疹
除了天氣因素，飲食也是影響濕疹的重要因素。有研究指出，某些食物可能會引起或加重濕疹症狀，例如雞蛋中的蛋白質是已知的常見致敏原。濕疹患者應該避免已知會引起過敏反應的食物，並考慮進行食物過敏測試，以確定自己的致敏原。這樣可以更有效地控制濕疹，減少發作。
預防與護理
在夏季，預防濕疹的發作不僅要注意天氣變化，還要注意飲食控制。避免過度攝入可能引起過敏的食物，並保持健康的生活方式，如適量運動和充足睡眠，都有助於增強身體對過敏反應的抵抗力。此外，定期進行皮膚保濕和使用溫和的護膚品也是重要的護理措施。
天文台7月14日天氣報告｜最新天氣狀況及未來天氣預測｜每日更新
最新天文台消息，香港今日7月14日預測部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱，最高氣溫約34度。吹和緩東至東南風，稍後離岸風勢間中清勁，高地間中吹強風。今日有副熱帶高壓脊正覆蓋中國東南部。同時，驟雨影響廣東沿岸。
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3大常見濕疹食物禁忌！敏感、濕疹戒魚蝦蟹都冇用＋附中醫建議
濕疹食物禁忌｜成年人敏感同濕疹，大部分都同飲食習慣有關！大多人都會戒海鮮等濕毒食物，但其實真的要去化驗所抽血檢查對食物的過敏反應，才知自己的致敏原。原來有3大常見食物，你估佢唔到，是很多濕疹人嘅食物致敏原 ！
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撰文：東方新地編輯部圖片來源：香港天文台