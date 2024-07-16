香港天氣變化與皮膚病症狀預防及治療全攻略

香港天文台最新消息顯示，香港今日天氣大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。下午短暫時間有陽光，最高氣溫約32度。吹和緩至清勁偏東風，離岸及高地間中吹強風。由於位於南海的廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨，加上副熱帶高壓脊覆蓋中國東南部，未來一兩日間中有驟雨，局部地區有雷暴。本週後期天氣酷熱，亦有幾陣驟雨。這種天氣變化不僅影響日常生活，也可能引發皮膚問題，如風癩風疹。