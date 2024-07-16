香港天氣變化與皮膚病症狀預防及治療全攻略
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香港天文台最新消息顯示，香港今日天氣大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。下午短暫時間有陽光，最高氣溫約32度。吹和緩至清勁偏東風，離岸及高地間中吹強風。由於位於南海的廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨，加上副熱帶高壓脊覆蓋中國東南部，未來一兩日間中有驟雨，局部地區有雷暴。本週後期天氣酷熱，亦有幾陣驟雨。這種天氣變化不僅影響日常生活，也可能引發皮膚問題，如風癩風疹。
香港天文台預報未來幾天的天氣情況，市民應留意氣溫變化，並採取適當措施預防皮膚疾病。
|日期
|今日(二)
|7月17日(三)
|7月18日(四)
|最高溫度
|32度
|32度
|32度
|最低溫度
|26度
|28度
|28度
|風向及級數
|東風4至5級，離岸及高地間中6級。
|東至東南風4至5級，高地間中6級。
|東南風4級。
|濕度
|75-95%
|75-95%
|75-95%
|顯著降雨概率
|高
|中
|高
|天氣
|大致多雲，間中有驟雨及有狂風雷暴。初時雨勢有時頗大。下午短暫時間有陽光。
|大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴。
|大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。
|日期
|7月19日(五)
|7月20日(六)
|7月21日(日)
|最高溫度
|33度
|33度
|32度
|最低溫度
|28度
|28度
|28度
|風向及級數
|東南風4級。
|東至東南風4級，稍後離岸5級。
|東風4至5級，離岸及高地間中6級。
|濕度
|70-90%
|70-90%
|75-95%
|顯著降雨概率
|中
|低
|高
|天氣
|短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱。
|大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光及酷熱，稍後局部地區有狂風雷暴。
|大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。
天氣變化與皮膚健康
香港的天氣變化無常，尤其在夏季，高溫潮濕的氣候容易引起皮膚問題，如風癩風疹。風癩，又稱為風疹或蕁麻疹，是一種常見的皮膚過敏反應。當外在環境誘因，加上身體健康狀態欠佳時，易受影響而顯露於皮膚上。風癩風疹的出現，不僅影響個人的工作和生活質量，更可能對心理健康造成壓力。
預防與治療風癩風疹
面對風癩風疹，我們可以採取一系列措施來預防和治療。首先，了解並避開可能誘發風癩的因素至關重要，如特定食物、藥物、動物毛屑、氣溫變化、精神壓力等。其次，當皮膚出現痕癢時，避免用熱水沖洗或搔抓，以免加劇症狀。此外，積極尋求醫療幫助，包括中西醫結合的治療方法，可以有效緩解症狀並預防復發。
生活中小貼士
除了醫療治療，日常生活中的小細節也不容忽視。保持個人衛生，選用低敏洗劑清洗衣物和床單，避免接觸過敏原。在氣溫變化較大時，適當調整衣物，保持身體溫暖。此外，保持良好的心理狀態，避免過度壓力，也是預防風癩風疹的重要一環。
天文台7月16日天氣報告｜最新天氣狀況及未來天氣預測｜每日更新
最新天文台消息，香港今日7月16日預測大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。初時雨勢有時頗大。下午短暫時間有陽光，最高氣溫約32度。吹和緩至清勁偏東風，離岸及高地間中吹強風。今日有位於南海的廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨。而副熱帶高壓脊覆蓋中國東南部。
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風癩風疹成因＋解決方法｜中醫拆解忌食食物：4步戒口止痕
風癩風疹成因｜生風癩又稱作風疹，出風癩絕對是令人煩惱的狀況 ，無端端敏感四肢或全身浮現一撻撻紅腫、似蚊叮又似蟲咬，皮膚痕癢難忍且風癩愈來愈大撻，究竟這種皮膚疹是甚麼東東？遇上「生風癩 / 風疹」，痕到不但返唔到工，而且寢食難安⋯⋯如何可以成功止痕及預防出風癩？以下請來中西醫為大家解疑難！
撰文：東方新地編輯部圖片來源：香港天文台