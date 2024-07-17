香港潮濕天氣衣物晾乾秘訣與未來天氣預報
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香港天文台最新消息顯示，香港今日天氣大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約32度。吹和緩至清勁東至東南風，離岸及高地間中吹強風。廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨，本港方面，今早大嶼山部分地區錄得約20毫米雨量。位於菲律賓以東海域的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。未來幾天，香港天氣預計短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨，星期五天氣酷熱，週末至下週初天氣漸轉不穩定，有狂風雷暴。
香港天氣預報
根據香港天文台的預報，未來幾天香港的天氣將會有所變化。以下是未來三天的天氣預報：
|日期
|今日(三)
|7月18日(四)
|7月19日(五)
|最高溫度
|32度
|32度
|33度
|最低溫度
|27度
|28度
|28度
|風向及級數
|東至東南風4至5級，離岸及高地間中6級。
|東南風4級，初時5級。
|東南風4級。
|濕度
|75-95%
|75-95%
|70-95%
|顯著降雨概率
|中高
|中
|中低
|天氣
|大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。日間短暫時間有陽光。
|大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光及炎熱。
|短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱。
|日期
|7月20日(六)
|7月21日(日)
|7月22日(一)
|最高溫度
|33度
|32度
|32度
|最低溫度
|28度
|27度
|27度
|風向及級數
|東至東南風4至5級，稍後高地間中6級。
|東風4至5級，高地間中6級。
|東風4至5級，漸轉南風4級。
|濕度
|70-95%
|75-95%
|75-95%
|顯著降雨概率
|中高
|中高
|天氣
|大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光及酷熱，稍後局部地區雨勢較大及有狂風雷暴。
|大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。
|大致多雲，有幾陣驟雨。初時驟雨較多，局部地區有狂風雷暴。
雨季衣物晾乾秘訣
香港現時步入雨季，面對衣物難乾及可能出現的「噏」味問題，日本洗衣專家提供了幾個實用的晾衫秘訣。首先，選擇合適的洗衣劑是預防衣物產生異味的第一步。在洗衣機的選擇上，前置式洗衣機在乾衣功能上較為優越，而上置式洗衣機則在去污力上更佳。放入衣物的順序也很重要，大件衣物應放在最底部，污跡嚴重的衣物則應先塗上洗衣劑再放入洗衣機。
室內晾衫技巧
在室內晾衫時，避免在窗邊或廚房附近晾衫，因為這些地方濕氣較多，容易造成衣物「噏」味。最佳的室內晾衫地點是距離門口近且能被冷氣機風吹到的地方。此外，晾衣物時應將長身衣物放於外側，短身衣物放於內側，以促進空氣流通，加快乾衣速度。
天文台7月17日天氣報告｜最新天氣狀況及未來天氣預測｜每日更新
最新天文台消息，香港今日7月17日預測大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約32度。吹和緩至清勁東至東南風，離岸及高地間中吹強風。今日有廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨。本港方面，今早大嶼山部分地區錄得約20毫米雨量。此外，位於菲律賓以東海域的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。
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【室內晾衫】日本專家教落雨晾衫6大秘訣 防霉味又快乾！
香港現時步入雨季，落雨也要洗衫的你是否又在煩惱衣服又難乾又會有一陣強烈的「噏」味呢？日本節目就邀請到當地洗衣業界專家，為大家傳授落雨晾衫6大貼士！原來要預防的「噏」味，是 要由選擇合適洗衣劑開始！
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撰文：東方新地編輯部圖片來源：香港天文台