香港潮濕天氣衣物晾乾秘訣與未來天氣預報

香港天文台最新消息顯示，香港今日天氣大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約32度。吹和緩至清勁東至東南風，離岸及高地間中吹強風。廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨，本港方面，今早大嶼山部分地區錄得約20毫米雨量。位於菲律賓以東海域的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。未來幾天，香港天氣預計短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨，星期五天氣酷熱，週末至下週初天氣漸轉不穩定，有狂風雷暴。