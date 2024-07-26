香港應對潮濕天氣及雷雨預報 抗霉秘訣分享

香港天文台最新消息顯示，香港今日將會經歷大致多雲的天氣，伴隨幾陣驟雨及狂風雷暴，最高氣溫約32度。由於強烈的西南季候風正影響廣東沿岸及南海北部，本港地區亦受到雷雨的影響，特別是新界北部，今早已錄得超過60毫米的雨量。市民外出時需特別留意天氣變化，並採取適當防護措施。