香港應對潮濕天氣及雷雨預報 抗霉秘訣分享
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香港天文台最新消息顯示，香港今日將會經歷大致多雲的天氣，伴隨幾陣驟雨及狂風雷暴，最高氣溫約32度。由於強烈的西南季候風正影響廣東沿岸及南海北部，本港地區亦受到雷雨的影響，特別是新界北部，今早已錄得超過60毫米的雨量。市民外出時需特別留意天氣變化，並採取適當防護措施。
根據天文台的預報，未來幾天香港的天氣將持續不穩定，間中有驟雨，雨勢有時頗大。市民應該做好相關準備，以應對可能出現的惡劣天氣。
|日期
|今日(五)
|7月27日(六)
|7月28日(日)
|最高溫度
|32度
|31度
|31度
|最低溫度
|28度
|27度
|27度
|風向及級數
|西南風5級，初時離岸及高地達7級。
|南至西南風4至5級，初時高地間中6級。
|南至東南風4級。
|濕度
|75-95%
|75-95%
|80-95%
|顯著降雨概率
|中
|中
|高
|天氣
|大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴。
|大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。
|多雲，有驟雨及有幾陣狂風雷暴，雨勢有時較大。
|日期
|7月29日(一)
|7月30日(二)
|7月31日(三)
|最高溫度
|31度
|31度
|32度
|最低溫度
|27度
|28度
|28度
|風向及級數
|東南風4級。
|南至東南風3至4級。
|南風3級。
|濕度
|80-95%
|75-95%
|75-95%
|顯著降雨概率
|高
|中
|中
|天氣
|多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，雨勢有時較大。
|大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。
|大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。
應對潮濕天氣實用秘訣
面對香港的潮濕天氣，家居保養尤其重要。潮濕不僅會導致牆壁滲水、發霉，還可能引起蟲蟎或床蝨的出現，甚至造成牆壁裂開。為了有效應對這些問題，以下提供幾個抗霉抗臭的實用秘訣。
家居抗濕保養技巧
首先，去除牆身霉菌可以使用乾布擦拭後，再用酒精擦拭牆面。對於衣物上的霉菌，可用白醋浸泡後清洗，以殺菌去味。洗衣機內的霉菌則可用蘇打粉或白醋清洗。此外，使用報紙吸濕或在室內燃點香薰蠟燭，都是降低室內濕度的好方法。
預防措施與清潔小貼士
在預防昆蟲方面，可以使用昆蟲煙霧炸彈或環保綠水清潔牆面。浴室和雪櫃的隙縫處理可用牙粉或蘇打粉清潔。電器濕氣則建議開機讓熱力幫助蒸發水份。最後，對於乾貨藥材，可透過微波加熱後密封保存，以減少發霉的可能。
天文台7月26日天氣報告｜最新天氣狀況及未來天氣預測｜每日更新
最新天文台消息，香港今日7月26日預測大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴。最高氣溫約32度。吹清勁西南風，初時離岸及高地吹強風。今日有一股達強風程度的西南季候風正影響廣東沿岸及南海北部。同時，雷雨正影響廣東東部沿岸地區。本港方面，今早的大雨為新界北部帶來超過60毫米雨量。
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SundayKiss編輯推薦:潮濕回南天殺到！10招抗霉抗臭 唔使買吸濕產品
回南天潮濕的天氣不但會令家中牆壁滲水、發霉，如果不及時處理，更會增加霉菌溫床導致蟲蟎甚或床蝨出現，以及出現牆壁裂開等問題。正所謂「一濕未停一濕又起」，要迎接大回南天，真是要做足準備。不過潮濕又有什麼好怕，教你以下10招抗霉抗臭，省回買吸濕去霉產品的錢。
撰文：東方新地編輯部圖片來源：香港天文台