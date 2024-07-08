香港夏季天氣炎熱潮濕 防潮妙招與家居抽濕機推介

香港天文台最新消息顯示，今日7月8日香港天氣大致晴朗，但局部地區會有一兩陣驟雨。市民在享受日間的酷熱陽光時，也需留意突如其來的降雨。天文台預測，未來幾天香港將持續酷熱，最高氣溫可達34度，新界地區更可能高出一兩度。此外，吹輕微至和緩的偏南風將為城市帶來高濕度，市民需做好防潮準備，以應對可能滋生的霉菌和細菌。