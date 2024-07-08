香港夏季天氣炎熱潮濕 防潮妙招與家居抽濕機推介
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香港天文台最新消息顯示，今日7月8日香港天氣大致晴朗，但局部地區會有一兩陣驟雨。市民在享受日間的酷熱陽光時，也需留意突如其來的降雨。天文台預測，未來幾天香港將持續酷熱，最高氣溫可達34度，新界地區更可能高出一兩度。此外，吹輕微至和緩的偏南風將為城市帶來高濕度，市民需做好防潮準備，以應對可能滋生的霉菌和細菌。
根據天文台的天氣預報，未來三天（7月9日至7月11日）的天氣將以多雲和局部驟雨為主，並伴隨著高溫和高濕度。這種天氣條件容易導致室內濕氣重，因此市民需要採取適當的防潮措施，以保持家居環境的舒適和健康。
|日期
|今日(一)
|7月9日(二)
|7月10日(三)
|最高溫度
|34度
|33度
|33度
|最低溫度
|29度
|28度
|28度
|風向及級數
|南風2至3級
|南風3級
|南風3級
|濕度
|60-85%
|65-90%
|65-90%
|顯著降雨概率
|低
|中
|低
|天氣
|大致天晴，但有一兩陣驟雨。日間酷熱
|大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間部分時間有陽光及酷熱
|大致多雲，有幾陣驟雨。早上局部地區有雷暴，日間部分時間有陽光及酷熱
家居防潮小貼士
春夏之交的潮濕天氣，加上近期的高溫，使得室內濕氣加重，容易引起過敏和皮膚問題。為了保持室內空氣的清新和健康，市民可以採取以下幾種防潮措施：保持室內通風，定期開窗換氣；進行斷捨離，減少物品堆積；使用活性炭、防潮珠等吸濕小物；以及選擇高效能的抽濕機。
高效能抽濕機推介
三菱電機的變頻抽濕機是應對潮濕天氣的理想選擇。該抽濕機搭載「1+2抽濕系統」及變頻技術，不僅抽濕力強，還配備PM2.5過濾網，能在抽濕的同時淨化空氣，去除花粉、異味和過敏原。此外，其節能省電的特性和大容量水箱設計，使得日常使用更加方便。
|日期
|7月11日(四)
|7月12日(五)
|7月13日(六)
|最高溫度
|33度
|33度
|33度
|最低溫度
|28度
|28度
|28度
|風向及級數
|南至西南風3級
|南至西南風3至4級
|南至東南風3至4級
|濕度
|65-90%
|65-90%
|65-90%
|顯著降雨概率
|低
|低
|中
|天氣
|部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱
|大致多雲，有幾陣驟雨，早上局部地區有雷暴。日間部分時間有陽光及酷熱
|大致多雲，有幾陣驟雨，早上局部地區有雷暴。日間部分時間有陽光及酷熱
天文台7月8日天氣報告｜最新天氣狀況及未來天氣預測｜每日更新
最新天文台消息，香港今日7月8日預測大致天晴，但有一兩陣驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩偏南風。今日有副熱帶高壓脊正為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣。
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撰文：東方新地編輯部圖片來源：香港天文台