香港夏季天氣炎熱伴隨昆蟲季節性活躍 預防害蟲入屋三大貼士
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香港天文台最新消息顯示，今日7月24日香港天氣大致天晴，但局部地區可能出現驟雨。市民需注意，日間氣溫將達到極端酷熱的35度，並伴隨著和緩的西至西南風，稍後離岸風勢將變得清勁。此外，強颱風格美的外圍下沉氣流正為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣，香港亦受其影響。未來幾天，香港將持續酷熱，並在明日稍後及星期五時風勢增強，局部地區將有驟雨及雷暴，週末期間驟雨機會增多。
隨著臨近驚蟄，昆蟲開始活躍，尤其是居住在山邊或村屋的居民更需留意。不少網民在家中窗戶上發現不明蟲卵，甚至有幼蟲孵化，引起居民對害蟲入屋的擔憂。滅蟲專家提醒，這些可能是蚰蜒的蟲卵，雖然看起來可怕，但對人體無害。專家更提供了三大預防蚰蜒入屋的方法，幫助市民在這個炎熱季節中保持家居安全。
|日期
|今日(三)
|7月25日(四)
|7月26日(五)
|最高溫度
|35度
|34度
|33度
|最低溫度
|29度
|28度
|28度
|風向及級數
|西至西南風3至4級，稍後離岸5級。
|西至西南風5級，稍後離岸間中6級，高地達7級。
|西南風5級，離岸間中6級，初時高地達7級。
|濕度
|55-90%
|60-90%
|65-90%
|顯著降雨概率
|低
|中
|低中
|天氣
|大致天晴，但局部地區有驟雨。日間極端酷熱。
|部分時間有陽光及酷熱。稍後局部地區有驟雨及狂風雷暴。
|大致多雲，局部地區有驟雨及狂風雷暴。日間短暫時間有陽光及酷熱。
|日期
|7月27日(六)
|7月28日(日)
|7月29日(一)
|最高溫度
|32度
|31度
|31度
|最低溫度
|28度
|28度
|27度
|風向及級數
|南至西南風4至5級，初時離岸及高地間中6級。
|南風4級，初時間中5級。
|南至東南風3至4級。
|濕度
|75-95%
|80-95%
|75-95%
|顯著降雨概率
|中
|高
|中高
|天氣
|大致多雲，有幾陣驟雨。稍後驟雨增多及有狂風雷暴。
|大致多雲，間中有驟雨及有幾陣狂風雷暴。
|大致多雲，間中有驟雨及有幾陣雷暴。
炎熱天氣與昆蟲季節性活躍
香港夏季不僅天氣炎熱，昆蟲的季節性活動也隨之增加。居住在郊區的居民尤其需要注意，因為昆蟲更容易在這些地區產卵和孵化。隨著天氣變得更炎熱，昆蟲如蚰蜒等可能會尋找涼爽的地方，而家庭環境往往成為它們的目標。
居民對害蟲入屋擔憂增加
最近，有居民在社交媒體上報告說，在家中窗戶上發現了疑似蚰蜒的蟲卵和幼蟲。這引起了居民對於害蟲可能入屋的擔憂。雖然蚰蜒對人體無害，但它們的出現可能會引起不適和恐慌。
預防害蟲入屋三大貼士
為了幫助居民在這個炎熱的季節中保持家居安全，滅蟲專家提供了三個預防害蟲入屋的貼士：首先，清理落葉和垃圾，保持環境乾爽；其次，檢查和維修水渠，防止蚰蜒等昆蟲通過這些途徑進入家中；最後，安裝紗網，尤其是對於村屋等較易受昆蟲侵擾的住宅，這是一個有效的預防措施。
天文台7月24日天氣報告｜最新天氣狀況及未來天氣預測｜每日更新
最新天文台消息，香港今日7月24日預測大致天晴，但局部地區有驟雨。日間極端酷熱，最高氣溫約35度。吹和緩西至西南風，稍後離岸風勢清勁。今日有強颱風格美的外圍下沉氣流正為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣。
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屋企窗外有蟲卵好可怕 專家解話：蚰蜒無害 附3招預防蚰蜒入屋
臨近驚蟄，不少昆蟲都開始產卵。尤其是居住在山邊或村屋的居民，特別容易有昆蟲入屋和在附近產卵，令人煩惱。有網民發現家中窗戶上有不明蟲卵，甚至己有幼蟲孵化，擔心危害家人。滅蟲專家則表示可能是蚰蜒的蟲卵，不會咬人無須太擔心；更教大家3招預防蚰蜒入屋。
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撰文：東方新地編輯部圖片來源：香港天文台