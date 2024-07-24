香港夏季天氣炎熱伴隨昆蟲季節性活躍 預防害蟲入屋三大貼士

香港天文台最新消息顯示，今日7月24日香港天氣大致天晴，但局部地區可能出現驟雨。市民需注意，日間氣溫將達到極端酷熱的35度，並伴隨著和緩的西至西南風，稍後離岸風勢將變得清勁。此外，強颱風格美的外圍下沉氣流正為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣，香港亦受其影響。未來幾天，香港將持續酷熱，並在明日稍後及星期五時風勢增強，局部地區將有驟雨及雷暴，週末期間驟雨機會增多。