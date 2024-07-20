香港潮濕天氣衣物難乾 英國網友分享速乾衣物小妙招

香港天文台最新消息顯示，今日香港天氣大致多雲，局部地區會有幾陣驟雨。市民在享受日間短暫的陽光和炎熱天氣之餘，也需留意市區最高氣溫將達32度，新界地區更可能高出一兩度。隨著和緩的東至東南風，稍後風勢將轉為清勁，海面亦會出現湧浪。目前，一副熱帶高壓脊正覆蓋中國東南部，而驟雨正影響廣東沿岸及南海北部地區。