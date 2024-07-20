香港潮濕天氣衣物難乾 英國網友分享速乾衣物小妙招
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香港天文台最新消息顯示，今日香港天氣大致多雲，局部地區會有幾陣驟雨。市民在享受日間短暫的陽光和炎熱天氣之餘，也需留意市區最高氣溫將達32度，新界地區更可能高出一兩度。隨著和緩的東至東南風，稍後風勢將轉為清勁，海面亦會出現湧浪。目前，一副熱帶高壓脊正覆蓋中國東南部，而驟雨正影響廣東沿岸及南海北部地區。
根據天文台的天氣報告，未來幾天香港將會經歷狂風驟雨和雷暴，特別是離岸及高地地區，風勢會顯得頗為強勁。海面的湧浪情況亦將持續。下週中期，香港的天氣預計仍將帶來幾陣驟雨。
|日期
|今日(六)
|7月21日(日)
|7月22日(一)
|最高溫度
|32度
|32度
|30度
|最低溫度
|27度
|27度
|27度
|風向及級數
|東至東南風4級，稍後5級。
|東至東南風4至5級，離岸及高地間中6級。
|東至東南風4至5級，離岸及高地間中6級。
|濕度
|75-95%
|75-95%
|80-95%
|顯著降雨概率
|中低
|中高
|中高
|天氣
|短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。海有湧浪。
|大致多雲，有幾陣驟雨。早上短暫時間有陽光，稍後有狂風驟雨及雷暴。海有湧浪。
|多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。海有湧浪。
|日期
|7月23日(二)
|7月24日(三)
|7月25日(四)
|最高溫度
|32度
|33度
|33度
|最低溫度
|27度
|28度
|28度
|風向及級數
|南至東南風4級。
|南至西南風3至4級。
|西南風4級。
|濕度
|75-95%
|70-95%
|70-95%
|顯著降雨概率
|中
|中低
|中低
|天氣
|大致多雲，有幾陣狂風驟雨。初時局部地區有雷暴。
|大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光及酷熱。
|大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光及酷熱。
香港潮濕天氣對生活影響
香港的天氣以高溫和濕氣重著稱，這種潮濕的天氣不僅讓人感到不適，也給生活帶來了諸多不便。空氣中的濕氣和炎熱容易滋生霉菌，尤其在浴室等濕度較高的地方，天花板、瓷磚甚至衣物都可能成為細菌滋生的溫床。
疫情期間衣物洗滌與乾燥挑戰
隨著疫情的反覆，居家清潔和衛生變得更加重要。香港居民可能需要頻繁洗衣，但潮濕的天氣使得衣物難以快速乾燥。由於香港土地面積有限，許多家庭難以添置乾衣機，這進一步加大了衣物乾燥的難度。
英國網友分享衣物速乾小妙招
在這種情況下，一位英國女網友alixybee在TikTok上分享了她的衣物速乾法。她將洗好的衣物掛在曬衣架上，開啟暖氣機，並用床單覆蓋整個曬衣架，利用熱空氣循環的原理，使衣物在兩小時內快速乾燥。這個方法不僅節省空間，還能節省使用滾筒洗衣機烘乾的費用，對於香港這樣潮濕的天氣來說，無疑是一個實用的解決方案。
天文台7月20日天氣報告｜最新天氣狀況及未來天氣預測｜每日更新
最新天文台消息，香港今日7月20日預測大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹和緩東至東南風，稍後風勢清勁。海有湧浪。今日有副熱帶高壓脊正覆蓋中國東南部。同時，驟雨正影響廣東沿岸及南海北部。
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潮濕天必學乾衣妙法！英國網友分享2小時衣物速乾法：只需暖氣機加床單
而最近疫情反覆，很多人家裡可能一天都要洗幾次衣服，然而潮濕的天氣卻會令衣服難乾，土地問題又不一定可以添置乾衣機，英國就有網友拍片分享乾衣秒招！
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撰文：東方新地編輯部圖片來源：香港天文台