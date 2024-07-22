酷熱天氣警告於13時15分發出 香港夏日浮潛勝地與安全貼士全攻略
然而，在享受炎炎夏日的同時，市民亦需注意天氣變化，尤其是在從事如浮潛等水上活動時，應留意天氣預報及安全指南，以確保個人安全。本文將為您介紹香港的浮潛熱點，並提供實用的浮潛裝備選購指南和安全貼士，讓您在保障健康的同時，盡情享受夏日樂趣。在酷熱天氣警告生效期間，市民應避免長時間在戶外活動，特別是中午至下午的高溫時段。若需外出，請穿著淺色透氣衣物，佩戴寬邊帽和防紫外線眼鏡，並注意定期補充水分。此外，室內應保持良好通風，若無空調設施，應開窗或使用風扇。對於高風險群體，如長者、孕婦、嬰幼兒、小童、心臟病及高血壓患者，以及體重過重者，更需特別注意防暑措施。香港浮潛勝地推介夏日炎炎，浮潛成為了香港市民及遊客的熱門活動。香港擁有多個適合浮潛的海灘，其中海下灣、黃茅洲、東平洲、綠蛋島和橋咀島是最受歡迎的五大浮潛地點。這些地點不僅水質清澈，生態豐富，更有著各式各樣的海洋生物，如海星、小蟹、珊瑚及熱帶魚等。每個地點都有其獨特之處，從海岸保護區的自然美景到適合全家大小的沙灘，都是夏日浮潛的理想選擇。浮潛裝備選購與安全指南浮潛是一項既刺激又放鬆的活動，但安全永遠是首要考慮。在選擇浮潛地點時，應根據自己的經驗和能力決定，初學者宜選擇水域較淺且海面平靜的地點。浮潛裝備的選擇同樣重要，基本裝備包括浮潛鏡和浮潛鞋，進階裝備則有浮潛面罩、防寒衣及浮條等。選擇合適的裝備能提升浮潛體驗的同時，也增加安全性。此外，浮潛前應檢查天氣狀況、海浪情況及潮汐時間，並避免在風大浪高或能見度差的情況下下水。夏日戶外活動健康貼士在酷熱天氣中進行戶外活動，如浮潛等，需特別注意身體狀況。若感到頭暈、頭痛、噁心、呼吸急促或神志不清等症狀，應立即停止活動，尋求幫助，並盡速就醫。浮潛時應避免單獨行動，最好與朋友結伴，並確保彼此始終在視線範圍內。保持正常的呼吸節奏，避免過度換氣或強行延長憋氣時間，以免引發呼吸困難或恐慌。如在浮潛期間感到疲倦、寒冷或身體不適，應立即上水休息。
酷熱天氣警告於13時15分生效 市民應預防中暑曬傷
酷熱天氣警告｜香港天文台於2024年7月22日13時15分發出酷熱天氣警告，敦促市民提高警覺，積極預防中暑及其他由酷熱引起的健康問題。若感受到頭暈、頭痛、噁心、呼吸急促或神志不清等症狀，應立即停止活動，尋求幫助，並盡速就醫。
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香港浮潛地點5大推介：海下灣/東平洲＋浮潛裝備/安全貼士一文看清
香港浮潛地點5大推介！炎炎夏日，去海島盡情感受陽光與海灘，順便體驗浮潛就最適合不過了！不但可以近距離欣賞各式珊瑚和海洋生物，更可感受彷如置身於布吉旅遊的感覺，新假期編輯為大家精選了全港5大浮潛勝地，更附上大家需要注意的浮潛裝備及安全貼士教學，即看下文！
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