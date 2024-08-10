酷熱天氣警告於8月10日16時20分發出 香港浮潛地點與安全貼士全攻略

香港天文台於2024年8月10日下午4時20分發出酷熱天氣警告，提醒市民在炎炎夏日中提高警覺，積極預防中暑及其他由酷熱引起的健康問題。在這樣的高溫天氣下，戶外活動需格外小心，尤其是進行如浮潛等水上活動時。