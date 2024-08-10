酷熱天氣警告於8月10日16時20分發出 香港浮潛地點與安全貼士全攻略
市民應留意身體反應，如出現頭暈、頭痛、噁心等症狀，應立即停止活動，尋求幫助。此外，高風險群體如長者、孕婦、嬰幼兒、小童、心臟病及高血壓患者，以及體重過重者更應注意中暑的警示徵兆。在這高溫警報下，我們也為愛好水上活動的市民準備了一份香港浮潛地點與安全貼士全攻略，讓您在享受夏日樂趣的同時，也能確保安全。在香港，夏季是進行水上活動的最佳時節，而浮潛更是一項受歡迎的休閒活動。香港擁有多個適合浮潛的地點，其中包括海下灣、黃茅洲、東平洲、綠蛋島和橋咀島等。這些地點不僅水質清澈，生態豐富，更是欣賞海底世界的絕佳地點。然而，在享受浮潛的同時，我們必須注意安全，尤其在酷熱天氣警告生效時。
浮潛勝地推介
香港的浮潛地點眾多，每個地點都有其獨特之處。海下灣以其清澈的水質和豐富的珊瑚群聞名，適合家庭和初學者。黃茅洲則以其標誌性的「118」白色燈塔和優良的水質成為浮潛愛好者的熱門選擇。東平洲的海岸線以沉積岩組成，海水清澈，是觀察海蝕地貌和海洋生物的好地方。綠蛋島和橋咀島則以其清澈的海水和豐富的海洋生物吸引了眾多浮潛愛好者。
浮潛安全貼士
在進行浮潛之前，應該了解當天的天氣狀況、海浪情況及潮汐時間，避免在風大浪高或能見度差的情況下下水。選擇浮潛地點時，應根據自己的能力來決定，初學者應選擇水域較淺且海面平靜的地點。浮潛時應避免單獨行動，最好與朋友結伴，並確保彼此始終在視線範圍內。
浮潛裝備選購指南
浮潛所需的裝備其實相當簡單，最基本的只需要浮潛鏡和浮潛鞋。選擇浮潛鏡時，應確保其能舒適地貼合面部，不會滲水。浮潛鞋能保護腳部免受珊瑚、岩石或其他尖銳物體的傷害。此外，防寒衣能幫助您在水中保持體溫，浮條和浮波等裝備則能提供額外的浮力和安全性。
酷熱天氣警告於16時20分生效 市民應預防中暑曬傷
酷熱天氣警告｜香港天文台於2024年8月10日16時20分發出酷熱天氣警告，敦促市民提高警覺，積極預防中暑及其他由酷熱引起的健康問題。若感受到頭暈、頭痛、噁心、呼吸急促或神志不清等症狀，應立即停止活動，尋求幫助，並盡速就醫。
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香港浮潛地點5大推介！炎炎夏日，去海島盡情感受陽光與海灘，順便體驗浮潛就最適合不過了！不但可以近距離欣賞各式珊瑚和海洋生物，更可感受彷如置身於布吉旅遊的感覺，新假期編輯為大家精選了全港5大浮潛勝地，更附上大家需要注意的浮潛裝備及安全貼士教學，即看下文！
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