酷熱天氣警告於8月4日18時20分發出 香港浮潛地點推介與安全貼士
在這樣的高溫天氣下，戶外活動需格外小心，尤其是水上活動如浮潛，更需注意安全。本文將為您介紹香港的五大浮潛勝地，並提供實用的浮潛裝備選購指南和安全貼士，讓您在享受夏日樂趣的同時，也能確保自身安全。在酷熱天氣警告生效期間，市民應避免長時間在戶外活動，特別是在日間高溫時段。若需外出，請穿著淺色透氣衣物，佩戴寬邊帽和防紫外線眼鏡，並定期塗抹防曬霜。此外，對於高風險群體，如長者、孕婦、嬰幼兒、小童、心臟病及高血壓患者，以及體重過重者，更應注意防暑降溫，並留意身體的任何不適訊號。香港浮潛地點推介夏日炎炎，浮潛成為了不少市民消暑的好選擇。香港擁有多個適合浮潛的地點，其中包括西貢的海下灣、黃茅洲、東平洲，以及清水灣的綠蛋島和西貢海的橋咀島。這些地點不僅水質清澈，生態豐富，更是欣賞海洋生物的絕佳地方。浮潛裝備選購指南浮潛裝備的選擇對於確保安全和提升觀賞體驗至關重要。基本裝備包括浮潛鏡和浮潛鞋，而進階裝備則可能包括浮潛面罩、防寒衣、浮條等。選擇合適的裝備能夠提供更好的保護，並讓浮潛活動更加愉快。浮潛安全貼士在進行浮潛活動時，應該留意天氣狀況、海浪情況和潮汐時間，避免在風大浪高或能見度差的情況下下水。此外，浮潛時應避免單獨行動，保持正常的呼吸節奏，並隨時掌握自己的位置。如感到疲倦或不適，應立即上水休息。
酷熱天氣警告於18時20分生效 市民應預防中暑曬傷
酷熱天氣警告｜香港天文台於2024年8月4日18時20分發出酷熱天氣警告，敦促市民提高警覺，積極預防中暑及其他由酷熱引起的健康問題。若感受到頭暈、頭痛、噁心、呼吸急促或神志不清等症狀，應立即停止活動，尋求幫助，並盡速就醫。
詳情請看
新假期編輯推薦:香港浮潛地點5大推介：海下灣/東平洲＋浮潛裝備/安全貼士一文看清
香港浮潛地點5大推介！炎炎夏日，去海島盡情感受陽光與海灘，順便體驗浮潛就最適合不過了！不但可以近距離欣賞各式珊瑚和海洋生物，更可感受彷如置身於布吉旅遊的感覺，新假期編輯為大家精選了全港5大浮潛勝地，更附上大家需要注意的浮潛裝備及安全貼士教學，即看下文！
詳情請看