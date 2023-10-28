「第10屆香港美食嘉年華」盛大開幕，美食、購物、娛樂一應俱全！
為隆重其事，開幕典禮邀得商務及經濟發展局局長丘應樺、僱員再培訓局主席余鵬春、香港餐飲聯業協會會長謝寶達、香港食品委員會會長陳建年及南北行公所主席黃光輝，連同廠商會一眾首長包括會長史立德、副會長兼展覽服務有限公司主席施榮恆、立法會代表吳永嘉議員、常務副會長盧金榮、副會長黃家和、吳國安、馬介欽、陳家偉、駱百強，以及行政總裁周瑞𪊟等，一同為這場年度美食盛宴揭開序幕。
廠商會會長史立德對今屆「香港美食嘉年華」寄予厚望，相信是次展會可對刺激本地消費市道發揮作用；「廠商會一直積極向特區政府建言，在全港18區舉辦具地區特色的活動，以激活地區的日、夜經濟和加快本港復甦步伐。我期望『香港美食嘉年華』這個已在葵青區扎根逾10年的展會能帶旺區內人流和消費，讓鄰近商戶也能受惠。」
今屆展會設有超過300個戶外攤位，分布於4大主題區，邀請入場人士一同探索香港獨特的飲食文化，享受豐富的美食饗宴。展會焦點展區「為食Guide」設有40個攤位，提供過百款本地和環球美饌、街頭小食和甜品，還有多款低至3.5折的「超值為食套餐」，任君選擇。
除了享受味蕾盛宴，「香港美食嘉年華」亦是購物愛好者的天堂﹗展會期間，大會與參展商聯手推出連串震撼購物優惠，大量精選產品以低於4折、甚至「1蚊」發售，還有多款3折或以下的「神秘超值福袋」等着你帶回家。此外，入場人士以PayMe消費滿港幣60元，即享5元折扣優惠。
為了慶祝「香港美食嘉年華」踏入第10屆這個重要里程碑，大會準備了豐富的獎品，包括送出嘉年華紀念扇和在每天指定時段派發合共800份免費雪糕，先到先得。入場人士更可以參加多重大抽獎，贏取總值超過港幣120萬元的獎品。
作為與民同樂的「嘉年華」，大會精心準備了一系列適合大人、小朋友的驚喜和娛樂選擇，包括「港飲港食烹飪示範」、有趣好玩的攤位遊戲、DIY工作坊以及精彩的舞台表演。市民更可於萬聖節當日（31日）參與「萬聖節嘩鬼大派對」，感受既歡樂又令人心驚膽顫的節日氣氛。
另外，在特區政府的支持下，今屆嘉年華獲當局寬減展會場地租金，大會亦相應下調各項展會收費，包括向所有參展商提供租金減免。
「香港美食嘉年華」的開放時間為每天上午11時至晚上9時，入場門券每張5元，每天晚上7時起免費進場。公眾可於會場以八達通購票或透過「工展會App」、01空間(space.hk01.com)、AlipayHK及Alipay App預先購票。
第10屆香港美食嘉年華詳情
|日期：
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|2023年10月28日至11月5日 (星期六至星期日)
|地點：
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|香港葵涌運動場（港鐵葵芳站D出口）
|開放時間：
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|上午11時至晚上9時 (每天晚上8時30分停止入場；最後一天則提早至晚上 8 時)
|入場門券：
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|港幣5元身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費入場；由每日晚上7時起，所有人士免費入場購票方法：嘉年華現場以八達通購票或透過工展會App、01空間(space.hk01.com)、AlipayHK及Alipay App預先購票註：是屆嘉年華獲香港特區政府大力支持，寬減展會場地租金的門券收益部份，以便大會補貼公眾人士購票入場
|焦點特色：
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|超過300個攤位分布於4大展區提供過百款本地和環球美食和飲料提供大量低於4折的精選優惠產品以及「1蚊」產品「神秘超值福袋」以3折以下發售以PayMe消費滿港幣60元，透過二維碼掃碼即減5元入場禮品及贈品：入場人士可獲贈紀念扇乙把；展會期間，大會每日下午1時、3時、5時，以及晚上7時派發免費雪糕共800份，先到先得 透過參與以下大抽獎贏取豐富獎賞： 美食狂歡幸運大抽獎：參加者只需在《消費指南》內抽獎券填妥簡單個人資料，即可參加抽獎「幸運大激賞及終極大激賞」：於10月 25日至11月4日在工展會App內填妥簡單個人資料，即可參加抽獎電子消費獎賞：入場人士以電子貨幣消費滿港幣300元或以上（最多2張收據），即可參與抽獎1次；消費滿港幣600元或以上（最多3張收據），則可抽獎2次
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