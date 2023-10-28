「第10屆香港美食嘉年華」盛大開幕，美食、購物、娛樂一應俱全！

令人期待已久的「第10屆香港美食嘉年華」由今日（28日）起至11月5日，一連9天假葵涌運動場隆重舉行。這項由香港中華廠商聯合會（廠商會）主辦的展覽盛會不但和大家展開一場豐富多彩的美食之旅，更帶來令人目眩神馳的購物和娛樂體驗。