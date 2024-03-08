鳥山明去世

鳥山明去世｜享年 68 歲《龍珠》《IQ博士》都係經典

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鳥山明去世｜《龍珠》、《IQ博士》等經典作品的日本傳奇漫畫家鳥山明，今日官網發出公告指出鳥山明病逝消息及其死因，享年 68 歲。

鳥山明自畫像
鳥山明自畫像

鳥山明1955 年 4 月 5 日誕生於名古屋的，高中畢業後進入廣告設計工作行業，在持續工作了兩年後，因「不想早起」而持續的遲到離職，並然參加不少漫畫投搞比賽。初期雖然持續的創作及投稿但一直都沒有獲獎的他，後來終於推出有《IQ博士》與最廣為人知的成名作《龍珠》，尤其後者影響巨大，成為全球知名漫畫家，然而身家暴漲的他仍堅持在鄉村平淡生活。

鳥山明去世｜《七龍》官網發公告指，鳥山明因急性硬腦膜下血腫的關係病逝，享壽 68 歲：

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鳥山明2015年開始授權漫畫家豐太郎擔任作畫，重啟《龍珠超》劇情，由劇場版、電視版、到在《V-Jump》連載漫畫版，故事都一直在發展

劇情無限Loop 「魔羅篇」結局搞到咁⋯⋯

原來《龍珠》的故事仍然在發展中！2019連載新篇「銀河巡邏囚犯——魔羅篇」還未動畫化，但已經引起不少話題⋯⋯

圖文：娜美星人

《龍珠超》劇情無限Loop

睇惡搞前，先了解一下《龍珠》的最新發展，原來《龍珠》的故事仍然在發展中！雖然 鳥山明已屬半退休狀態，但在2015年開始授權漫畫家豐太郎擔任作畫，重啟《龍珠超》劇情，由劇場版、電視版、到在《V-Jump》連載漫畫版，故事都一直在發展，2019連載至今的新篇「銀河巡邏囚犯篇」還未動畫化，但已經引起不少話題，最新一話成班地球戰士又齊集對抗外太空降臨強敵「魔羅」，畫面似曾相識：

鳥山明去世
畫面摘自【龍珠超】其之五十六　地球戰士集結

悟空比達又例牌遲到 魔童、悟飯「頂住先」

強敵來襲、悟空比達又例牌外星修煉趕唔切返地球；龍珠戰士頂住班嘍囉，難得魔童&契仔悟飯面對抄襲照式嘅敵人，都打得精彩，有戰術、互相補位，唔使轉髮色都得嘅

鳥山明去世

鳥山明去世
魔童、悟飯合作發出「魔閃光」+「魔貫光殺炮」，有網民認為係「父子檔花式合作」，喚起不少回憶！

今一話另一個重點，就係阿樂一句對白，自稱係「地球人裡能排實力前三的人」，令網民紛紛討論因炸死而馳名的阿樂到底戰鬥力有多強：

鳥山明去世
芝芝（悟空老婆）、莊子（比達老婆）、無限、龜仙人⋯⋯網民認為「最強地球人」首4名應該咁排先啱。

未完！魔羅篇結局 悟空巨大化！

劇情好快跳到最尾最尾⋯⋯一輸大戰之後（呢度唔詳細講住）更加出人意表係，「魔羅篇」去到最後，比達如常威咗一陣就被擊潰，悟空再度突破極限，掌握到銀髮變身「自在極意功」嘅孫悟空，無端端將「仙豆」派畀垂死敵人，令到對方絕對反擊，地球又再陷入萬劫不復，為了對付與地球隔合的終極敵人魔羅，我哋嘅主角孫悟空竟然變成咁：
鳥山明去世

鳥山明去世

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鳥山明去世

惡搞登場！有請比達、菲利ＸEason夫婦

講返《龍珠》角色惡搞，如果開拍香港版，大家認為搵邊個飾演最貼切？
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鳥山明去世

菲利、拿帕 X 阿徐、Wyman

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陳氏夫婦外，還請到天王黎明(飾演斯路)客串！

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實力派代表派出：

智叔廖啟智

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郭政鴻

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阿Bob和細細粒飾演新角色魔人布歐Twins

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重量級人物包括：

修哥和鵬哥飾演龜仙人
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余文樂，擔當重要角色孫悟空老死阿樂，好有氣勢呀！
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還有謝安琪飾演人造人18號一角。

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得喇得喇，知你哋嫌棄係劣改，咁不如睇返最像真嘅人造人Cosplay先！

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圖片來源：官網資料或影片來源：ドラゴンボールオフィシャル

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