勞工處於於今日上午8時40分發出黃色工作暑熱警告 配合家居節能降溫貼士

隨著夏季的來臨，香港勞工處於今日上午8時40分發出黃色工作暑熱警告，提醒市民注意高溫對部分工作環境的影響。這項警告的發出意味著在戶外或高溫工作環境中的勞工面臨較高的熱壓力，需要採取適當的防暑措施以保障健康。勞工處亦建議僱主和僱員遵循《預防工作時中暑指引》，合理安排工作和休息時間，以及採取其他必要的防護措施。