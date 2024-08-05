勞工處於於今日上午8時40分發出黃色工作暑熱警告 配合家居節能降溫貼士
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隨著夏季的來臨，香港勞工處於今日上午8時40分發出黃色工作暑熱警告，提醒市民注意高溫對部分工作環境的影響。這項警告的發出意味著在戶外或高溫工作環境中的勞工面臨較高的熱壓力，需要採取適當的防暑措施以保障健康。勞工處亦建議僱主和僱員遵循《預防工作時中暑指引》，合理安排工作和休息時間，以及採取其他必要的防護措施。
在這樣的高溫天氣下，不僅戶外工作者需要特別的關注，家中的節能降溫措施也同樣重要。為了幫助市民在家中也能有效應對酷熱，專家提供了一系列節能降溫的貼士，包括風扇的正確擺放方法，以達到最佳的散熱效果，同時節省電費。
風扇擺放科學
夏季天氣多變，時而炎熱時而濕潤，許多家庭為了節省電費而選擇不開冷氣，這時風扇就成了降溫的好幫手。然而，風扇的擺放位置和角度對於室內溫度的影響至關重要。專家建議，應將風扇放置在室內最長的直線距離上，利用風扇的最大送風距離來提升空氣循環效果，從而達到降溫和乾爽的效果。
利用負壓效應降溫
在炎熱的夏日回到家中，常會感受到室內積聚的熱氣。此時，可以打開窗戶和門，將風扇對著開啟的窗戶，利用風扇的力量將室內的熱氣排出，同時造成室內的負壓狀態，讓新鮮涼爽的空氣被抽入，這樣不僅能夠降溫，還能改善室內空氣質量。
風扇與冷氣機聯合使用
在使用冷氣機的同時，風扇可以發揮輔助作用，幫助冷空氣在室內均勻分布。將風扇放在冷氣機的旁邊，並調整風扇角度至45度，可以有效地將冷空氣吹散至房間的每個角落，這樣不僅能提升冷氣效能，還能達到節能的效果。
黃色工作暑熱警告生效中 勞工處提醒注意防暑
暑熱警告｜黃色工作暑熱警告在今日上午8時40分生效，表示部分工作環境下的熱壓力頗高，請採取適當的防暑措施。顯示部分工作環境熱壓力頗高。主應遵循《預防工作時中暑指引》，合理採取防暑措施。
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撰文：東方新地編輯部圖片來源：香港天文台