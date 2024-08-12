香港黃色暴雨警告信號生效 居民面臨滲水問題尋求解決之道

黃色暴雨警告信號發出 居民需注意安全

香港天文台於今早7時55分發出黃色暴雨警告信號，提醒市民香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，並可能持續。此警告信號意味著低窪地帶及排水系統不佳的地區可能會出現水浸，市民應採取適當預防措施，以防止可能引致的損失。大雨亦可能引致山洪暴發，市民應遠離河道，並留意電台或電視台的最新天氣報告及交通情況。

連日降雨導致居家滲水問題

香港近期持續下雨，濕濕黏黏的天氣不僅影響市民的日常生活，更導致家居滲水問題頻發。居民紛紛在網上分享自己因連日大雨而遭遇的滲水困擾，牆壁出現水泡，甚至有水流出的情況。這些問題不僅帶來不便，也引起市民對居住安全的擔憂。

家居滲水問題引發關注

在「家居裝修分享谷」中，有市民分享了牆壁因連日大雨而出現的超大水泡，並用針刺破以排水，試圖減輕問題。這種情況不僅在網上引起熱議，也讓許多市民開始檢視自己家中是否存在類似問題。有市民表示，即使使用毛巾吸水，問題依然無法解決，最終不得不用衛生巾貼在牆上，每兩小時更換一次，才得以暫時應對滲水問題。

專家提供滲水問題解決方案

Sundaykiss請來專家為市民提供解決滲水問題的建議。專家指出，滲水問題可能由多種因素造成，例如外牆裂縫或窗邊防水層破損。要根治滲水問題，首要任務是找出滲水的確切位置。專家建議，在確定滲水位置後，應在問題區域補上專用的透明防水物料。對於無法自行解決的複雜情況，建議聘請專業人士進行修繕。

預防措施及長期解決方案

除了緊急應對措施，市民亦需考慮長期的解決方案，以避免未來再次出現滲水問題。專家建議，定期檢查家中的牆壁和窗戶，特別是在雨季來臨前，確保所有防水層完好無損。此外，對於已經出現損壞的牆壁，應剷除損壞的油漆層，重新塗上防水材料，以確保牆壁的防水效果。

黃雨現正生效｜根據香港天文台最新天氣預報顯示，黃色暴雨警告信號現正生效！市民應留意天文台最新天氣狀況，注意安全。