香港黃色暴雨警告信號生效 牆身滲水問題急救指南

牆身滲水成因分析

香港天文台於下午1時45分發出黃色暴雨警告信號，提醒市民注意可能出現的大雨及其帶來的影響。黃色警告信號意味著香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。市民應留意天文台的最新天氣狀況報告，並採取適當預防措施，以防止可能引致的損失。 此次黃色暴雨警告信號的生效，是由於香港連續多日的降雨所致。這樣的天氣狀況不僅對市民的日常生活造成不便，也可能對家居環境造成損害，特別是牆身滲水問題。牆身滲水不僅影響居住舒適度，還可能對建築結構安全造成隱患。

牆身滲水問題可能由多種因素導致，包括缺乏防水處理、建築結構問題、屋頂漏水、排水系統問題以及外部環境因素等。例如，如果牆身沒有足夠的防水處理，或者建築物結構存在裂縫和破損，都可能導致雨水滲入。此外，排水系統不暢通或排水設施不良，也會增加牆身滲水的風險。在連日的大雨影響下，這些問題可能會變得更加嚴重。

牆身滲水問題處理方法

面對牆身滲水問題，裝修學院院長Simon建議，必須等牆身完全乾透後才能進行修補。這是因為即使雨停，牆內積聚的水氣不會立即消失。處理牆身滲水的過程可能需要數個月的時間，期間需要不斷進行抽濕，以確保牆身內部的水分得到有效風乾。對於低漥地區和外牆的滲水問題，公共地方需要由有關人士處理，私人範圍則應先咨詢專業人士，再決定是否需要自行修補。

牆身滲水急救措施

在尋找長期解決方案之前，市民可以採取一些臨時措施來應對牆身滲水問題。例如，使用塑料薄膜、防水膠帶或防水布等材料暫時覆蓋滲水部位，減少雨水進一步滲入。此外，及時清除牆身附近的積水、建立臨時擋水壁，以及檢查和清理排水系統，都是有效的急救措施。居住在屋苑的市民應致電管理處檢查排水系統，而其他非屋苑管理的市民也應向有關人士查詢。

黃雨現正生效｜根據香港天文台最新天氣預報顯示，黃色暴雨警告信號現正生效！市民應留意天文台最新天氣狀況，注意安全。