香港黃色暴雨警告信號生效 居民應對牆身滲水問題採取預防措施

持續降雨影響市民生活

香港天文台於今早7時35分發出黃色暴雨警告信號，提醒市民香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，並可能持續。市民應留意最新天氣狀況，注意安全，特別是低窪及排水不良地區的居民，需採取適當預防措施，以防水淹及其他可能引致的損失。

香港近日持續降雨，導致不少市民的生活受到影響。黃色暴雨警告信號的發出，意味著市民需要對連日來的惡劣天氣保持高度警惕。大雨不僅可能導致交通混亂，還可能引發山洪暴發，市民應遠離河道，並留意電台或電視台的最新天氣報告及交通情況。

牆身滲水問題頻發

連日的降雨也帶來了居家問題，許多家庭面臨牆身滲水的困擾。牆身滲水可能由多種因素造成，包括建築結構問題、施工品質、防水處理不當、排水系統問題，以及外部環境因素等。專家指出，面對牆身滲水問題，首要的是等待牆身完全乾透後再進行修補，因為即使表面看似乾燥，牆內可能仍有積水。

如何應對牆身滲水

對於牆身滲水的應對，專家建議，在找到長期解決方案之前，可以使用塑料薄膜、防水膠帶或防水布等材料暫時防止雨水進一步滲入。此外，及時清除牆身附近的積水，建立臨時擋水壁，以及檢查並清理排水系統，都是減少滲水風險的有效方法。對於居住在屋苑的市民，可聯繫管理處檢查排水系統是否暢通。

專業人士建議

在處理牆身滲水問題時，專業人士建議，公共地方的滲水問題應交由相關人員處理，私人範圍則應先咨詢專業意見。對於一些較為簡單的滲水情況，居民可以根據自己的能力進行修補，例如塗抹透明防水膠。然而，對於較為嚴重或複雜的滲水問題，尋求專業人士的幫助是最妥善的處理方式。

黃雨現正生效｜根據香港天文台最新天氣預報顯示，黃色暴雨警告信號現正生效！市民應留意天文台最新天氣狀況，注意安全。