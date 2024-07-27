香港黃色暴雨警告與極端天氣下的保險策略

汽車全保重要性

香港天文台於今早9時正發出黃色暴雨警告信號，提醒市民預期將有廣泛地區錄得每小時超過30毫米的大雨，並可能持續。市民應留意最新天氣狀況，並採取適當預防措施，以防止可能引致的損失。特別是低窪及排水不良地區，需警惕水浸風險，並遠離河道以避免山洪暴發的危險。 香港的天氣多變，黃色暴雨警告信號的發出，提醒市民要對極端天氣保持警覺。在這種天氣下，不僅外出安全受到威脅，家居、商舖、汽車等財產也面臨損失的風險。因此，了解如何透過保險來保障自己的安全和財產，對於每位市民來說都是至關重要的。

在極端天氣下，汽車全保的作用不容忽視。法例雖然只要求車主購買第三者責任保險，但這並不涵蓋車輛因水浸或其他意外而造成的損失。全保則提供更全面的保障，包括水浸、颱風引起的損害，甚至車輛被盜等情況。雖然全保的保費相對較高，但在面對如此嚴重的水災後，市民對全保的關注度顯著提高。

家居保險範圍

家居保險能夠賠償因極端天氣導致的家居損失，如屋頂漏水、裝修和財物損毀等。此外，若因水浸導致停電而不得不暫住酒店，某些家居保險條款也可能提供保障。租戶亦應自行購買家居保險，以確保自己在租住的物業中得到保障。

商舖保險必要性

商舖保險對於商戶來說同樣重要。水浸事件導致的商品損毀、停業損失以及清理和裝修開支，都可能通過商舖保險得到賠償。尤其對於小型商戶而言，自行購買商舖保險是一項明智的選擇，以保障業務免受不可預見的自然災害影響。

個人意外保險作用

極端天氣事件中，個人意外保險的重要性不言而喻。無論是被水沖倒、路陷或山泥傾瀉，這些意外都可能導致人員傷亡。意外保險能夠賠償因意外造成的醫療開支和殘疾，幫助受害者在經濟上得到一定程度的補償。

第三者責任保險保障

在極端天氣下，第三者責任保險可以保護個人免受因意外造成他人財物損失或人身傷害的索賠。這類保險不僅適用於個人，許多家居保險和商舖保險計劃也包含了第三者責任保險條款，為保險持有人提供額外的安全網。

黃雨現正生效｜根據香港天文台最新天氣預報顯示，黃色暴雨警告信號現正生效！市民應留意天文台最新天氣狀況，注意安全。