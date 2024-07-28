黃色暴雨警告信號生效 香港機場提供過夜便利設施

香港天氣狀況簡介

香港天文台於今晨5時50分發出黃色暴雨警告信號，提醒市民注意可能出現的惡劣天氣情況。黃色警告表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，並可能持續。市民應留意最新天氣狀況，並採取適當預防措施，以防止可能引致的損失。特別是低窪及排水不良地區的居民，需警惕水浸風險，並遠離河道以避免山洪暴發的危險。

香港位於亞熱帶地區，每年5月至11月為雨季，期間經常受到熱帶氣旋和季候風的影響，導致頻繁的暴雨和颱風。這些天氣情況不僅對市民的日常生活造成影響，也對交通運輸系統帶來挑戰，尤其是對於需要在香港國際機場轉機或出發的旅客。

香港機場過夜設施

在惡劣天氣下，香港機場成為旅客的臨時避風港。為了提供更好的服務，香港國際機場內設有免費淋浴設施，讓旅客在等待航班或公共交通工具恢復正常運作時，可以舒適地洗個熱水澡。這些淋浴設施全天候開放，並提供基本的洗浴用品，如風筒、洗髮液和沐浴液，方便旅客消除旅途疲勞。

機場內休憩處

除了淋浴設施，香港機場還提供了多個休憩處，裝有躺椅供旅客休息。這些休憩處分布於機場不同位置，經過翻新後，環境更加舒適，是旅客等待航班或休息的理想場所。然而，旅客在使用這些設施時仍需注意個人財物安全。

機場設施便利性

香港國際機場的這些便利設施，不僅為受困於惡劣天氣的旅客提供了實質幫助，也體現了機場對旅客體驗的重視。在未來，機場將繼續改善和增加更多旅客服務設施，以應對各種突發情況，確保旅客即使在不利天氣下，也能享受到便利和舒適的服務。

黃雨現正生效｜根據香港天文台最新天氣預報顯示，黃色暴雨警告信號現正生效！市民應留意天文台最新天氣狀況，注意安全。