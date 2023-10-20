GEOX邀您和毛孩共度萬聖節 一同體驗節慶驚喜！
GEOX誠摯邀請您和您的毛孩，在10月25日至10月31日的萬聖節期間，一同蒞臨又一城GEOX，體驗一個別開生面的節慶驚喜。探索GEOX Spherica EC4.1 和Spherica Actif鞋履，並享有正價貨品八折的特別優惠，您的毛孩更能獲得一條節日限定的寵物圍巾。
活動詳情如下：
日期：10月25日至10月31日
地點：GEOX又一城專門店
為了讓節慶更加歡樂，GEOX將於10月28日（星期六）下午2時至4時舉辦「寵愛合影PHOTO CALL」活動，為您和寵物拍下這個難忘時刻。
報名方式如下：
請前往GEOX官方Facebook以Messenger留下姓名與聯絡方式。確認後將獲通知。名額有限，先到先得。
SPHERICA EC4.1系列
SPHERICA EC4.1運動鞋系列，無論是在城市街頭與毛孩漫步，還是在郊外冒險，都將成為您日常首選。鞋款採用柔軟的皮革設計，確保穿着時提供極致的舒適感。其特製的厚實高科技鞋底由雙層不同密度的EVA材質製成，底層融入科技感的藍色球狀結構，有效吸收地面的撞擊和顛簸，提供卓越的緩衝減震效果。意味着在陪伴毛孩散步時，您也能輕鬆應對各種情況。
FW23 SPHERICA™ ACTIF系列
GEOX SPHERICA™ ACTIF運動鞋是時尚和功能的絕佳結晶。這雙運動鞋的靈魂在於其獨特的球形鞋底結構，這一革命性的創新技術將動態適應您的每一步，消除了疲勞和不適，猶如在雲端上行走，重新定義了鞋履的舒適性和性能，告別了傳統鞋履，迎來了嶄新的時尚和功能時代。
在這個充滿歡樂的萬聖節季節，與您的毛孩一同蒞臨GEOX，歡度美好時光！
太古城中心二期2樓207號舖
(852) 24277088
九龍塘又一城UG-48號舖
(852) 2772 2132
意大利品牌GEOX以其出色的服飾與鞋履而聞名，專注為成人及兒童提供優質產品。GEOX的成就得益於其對產品不斷進行研究和創新，致力於為顧客提供透氣、防水以及舒適的產品。品牌目前擁有61項不同的專利和3項最近的專利申請，是國際品牌休閒鞋市場上的領先品牌。