「LABUBU之父」龍家昇睇金庸學中文 抑鬱低潮期靠張國榮捱過
香港出生荷蘭成長 讀足3年一年級
龍家昇1972年出生於香港。他的父母早於60年代尾移民荷蘭經營中式餐館，幼童期的他由居於元朗的祖父母照顧，雙親則長年在外地打拼。為了讓兒子日後取得香港身份證及打好中文根基，母親決定讓他在元朗鐘聲學校讀至小二。
78年初他跟隨父母到荷蘭生活，因語言完全不通，原本已經二年班的他只能從頭由小一讀起，加上追進度留班一年，先後讀了3年一年級。「當時全校只有三名外國學生，我完全聽不懂荷文。」他回憶，當時學校及家人為他請了補習老師，還給他大量歐洲繪本閱讀，以視覺語言來輔助語言吸收。他說，對電影、舞台劇和音樂劇的喜愛，也是從那段時間養成。
父母經營的餐館位於城市小鎮，樓下是餐館，樓上則為員工宿舍及居所。由於小朋友在樓上玩耍追逐會吵到客人，故媽媽經常購票讓他與弟妹到隔壁戲院看電影，逐漸令他對影像語言與構圖美學產生深刻興趣，藝術天份也是由當時開始培養。
雖然家庭經營飲食生意，父親甚至曾表示希望他能接棒第三代，但家昇清楚明白那並非他的興趣所在。他更笑言：
「父親說『我們已經兩代做廚房，不想你再做』，他口中這樣說，其實我知道他是想的。」
看金庸小說學中文 《笑傲江湖》翻看二十次
雖然在香港曾讀過小學，但讓龍家昇繼續學習中文的動力是金庸小說。當時住在餐館樓上的龍家昇，經常會翻閱員工姐姐們留下的《姊妹》雜誌及小說，他最著迷的是金庸的《笑傲江湖》，「當時沒有太多娛樂，看多了就會寫會說，《笑傲江湖》最少看了十多二十次。」
除了閱讀，他還協助餐館處理點餐與收銀，「當時只有我識得寫中文，十三歲開始就要幫忙寫單和接單。顧客都是講廣東話的華人，這也迫使我快速掌握溝通能力。」
越洋買張國榮黑膠碟 《有誰共鳴》伴走人生路
除了金庸，另一個影響龍家昇極深的人是張國榮。在荷蘭唐人街的音樂錄音帶店，或透過母親返港時的代購，他努力收集哥哥的音樂與電影作品。他笑言：「我最喜歡的歌手是張國榮，但當時餐館所有姐姐都喜歡譚詠麟，所以我喜歡也不敢太大聲說。」
即使如此，他對張國榮的喜愛始終未減。「哥哥一年會推出兩隻唱片，一隻夏天、一隻冬天。我會列清楚專輯名稱叫媽媽返港時代購。」他說。在他的收藏中，《有誰共鳴》是最常播放的一首歌，
「在我的抑鬱低潮期，哥哥的《有誰共鳴》救了我。我不停聽《有誰共鳴》、不停地聽不停聽。我經常說如果哥哥今天在這裡，如果他沒有走有多好，我知道我一定有機會見到他、認識他。他對我來說是心靈的支柱，前幾天我才翻看了《東邪西毒》呢！」
人生中的三大貴人 兩年無收入靠太太撐起
97年回流香港工作，遇上太太之後和對方到比利時生活的龍家昇，於2000年代中毅然離開當地、離開安穩的插畫家生活，應邀回港與Art Toy玩具品牌HOW2WORK合作，參與玩具產品開發，為自已的人生豪賭一鋪。
他記得起步的首三年間，產品未見成績，收入近乎零：「那時候的機票錢都要太太支付，女兒的托兒所費用因為我沒有報稅資格，每日1歐元變成每日要付20幾歐元。」他沒有放棄畫畫，但每一張圖、每一本書、每一份草圖，背後都隱含著「要分錢才有錢」的沉重現實。
某個聖誕節，他被HOW2WORK創辦人Howard叫回港。
「和Howard合作首三年很掙扎、很懷疑自己的能力。有一件事我從未提及過：記得合作到第二年的聖誕節，Howard叫我飛回來，因為那時流行邀請藝術家到商場擺展覽，包括當時已經非常出名的小克。我記得自己入圍了最後三個，主辦方會從中選出其中一人，Howard說：『應該都到你了！』怎料一抵港便接到不能入圍的壞消息。機票錢已經要太太支付，她還要背負起家庭的開支，我的產品又要賣出才能分錢。那一年 Howard 請一眾Artists吃聖誕飯，吃完飯之後人人都有支票收，只有我沒有。」
那個晚上，他感到無比挫敗，並萌生了退出念頭，他向太太提出回比利時另覓工作。對方回應簡單卻堅定：「如果你現在放棄，那之前的努力就全白費了。」這句話，讓他打消了退意。
除了太太，還有兩人令他無法忘懷。一位是當時的同事Tommy。Tommy說：「如果你現在不做，你之前那兩年就全白費了。如果你現在繼續做，你成功後回想，就會覺得回味。」這句話他一直記著，後來還專誠邀約對方吃飯致謝，對方卻早忘了自己說過甚麼。
另一位是HOW2WORK的Howard。對方從網上發現他的畫作，主動邀請合作，甚至未見面前已經為他計劃整套產品路向，「我當時甚麼都不懂，就跟著Howard去做。他負責市場，我專注創作。」現在回想，過去的艱辛真的如Tommy所言，覺得回味。
「逆境波戰士」拒做虎爸 只盼女兒快樂成長
談到女兒，他露出另一種堅定，作為資深「逆境波戰士」，他不希望催逼女兒，「她十三歲，不懂中文，是我錯。太太早就叫我多講廣東話，但我還是跟她講荷文，結果她現在中文很差。」女兒曾問他為甚麼你不像其他亞洲家長那樣，迫自己努力學習、追趕成績，他的回應很簡單：「最重要是你開心，我的爺爺奶奶都沒有給我壓力，我也想你有這種自由感覺。」
他記得女兒年幼時喜歡畫畫，尤其愛畫LABUBU角色和不同造型的精靈。那種不經修飾、直覺式的創作力讓他感動，
「她畫得不完美，但很有爆炸力，小朋友想到就畫，沒有雜質。我們大人畫東西會猶豫，她完全沒有。」
他沒有規劃女兒要承襲自己的路，反而鼓勵她多試不同事物。當她在學校選讀難度極高的拉丁文，他亦沒有強求或反對，只提醒她：「你做甚麼也沒所謂，最重要是自己開心。」
對比香港與歐洲的教育制度，他坦言：「歐洲沒有功課，是希望孩子先建立自由思考。香港則由小到大逐步加壓，兩邊各有好壞，但我更重視的是，孩子有沒有能力對自己人生作出選擇。」
冀LABUBU為港人帶來正能量
LABUBU誕生之初，是龍家昇創作給自己與家庭的一個出口。他曾說：「我不喜歡負面的東西，就算朋友太負面我都受不了。」這一點也深深反映在他筆下角色的色彩與世界觀之中。
即使是改編自悲劇傳說的角色，他也會注入希望元素。例如一個音樂家與精靈作「等價交易」、最終失去母親與寵物的故事 — 他把這類題材畫進《The Monsters》系列中，用來提醒讀者「就算你怎樣也好，你都要面對」。
在他看來，創作不只是商業行為，也是傳遞情緒與價值觀的媒介，「我希望大家就算不開心也好，也有一個正面心態去面對，我覺得生活無論如何都要繼續，就算你不開心也要繼續，我覺得很多東西，其實你都要去面對。」對於香港玄學大師李居明，曾於《東方新地》的訪問中讚美「LABUBU」一名改得好，名字屬木能提升香港的文化活動，龍家昇表示感謝，「我不懂得這方面的東西，原來這樣，很有趣，感謝！」
他特別提及2024年於Landmark展出的MirrorRoom，展示自己過去十年來創作的LABUBU角色與作品配色。他說：「每種顏色都代表一段歷程，我畫畫最重要是講故事。顏色跳躍，觀眾自然開心。」LABUBU從早年的灰色角色演變成彩色主角，某程度上正呼應他自己的人生 — 由低谷爬升，再次發亮。他說：「其實這就是我的人生。」