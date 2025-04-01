「LABUBU之父」龍家昇睇金庸學中文 抑鬱低潮期靠張國榮捱過

「LABUBU之父」龍家昇香港出生、荷蘭成長、比利時生活、經常因工作穿梭於香港及世界各地。這位國際知名的藝術家及玩具設計者外表溫文、內心堅強、信念正向，原來他歷盡語言隔閡、職涯迷失、經濟壓力等重重挫折，甚至一度萌生放棄創作的念頭。在2016年迎來轉捩點、其筆下角色LABUBU成為跨國文化人氣符號之前，同事的一句話叫他人間清醒：「如果現在你不做，你之前那兩年就全白費了；若你選擇繼續堅持，當你回望成功的那一刻，便會覺得值得回味。」這句話不只是他的心聲，更是他對年輕創作者的誠懇提醒。

