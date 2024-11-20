日本小型乾衣機｜11月C2新款登港！極速15分鐘烘乾＋除臭殺菌技術
日本小型乾衣機｜11月新品登港！15分鐘極速烘乾＋除臭殺菌
今年年初由YOHO引入的Morus Zero乾衣機，主打小巧慳位、免安裝及簡約設計。其專利真空負壓閃烘技術，最快15分鐘即可烘乾衣物！而今個11月，Morus C2消毒殺菌乾衣機正式登場，同樣有深灰色及白色兩款顏色。Morus C2超小型衣物乾燥機，最快15分鐘就能乾，還不需要安裝，簡單易用！立即購買（深灰色）
不論是正裝襯衫、貼身衣物、抑或居家床品；還是羊毛毛衣、鞋帽玩偶、化妝工具通通適用。以至除皺除味、除菌除毛亦可以支援。Morus C2消毒殺菌乾衣機，有真空負壓閃烘專利2.0，15分鐘高效透乾。艙內真空負壓環境，使衣物水分快速釋出。多組傳感器精準測濕，衣物高效透乾。立即購買（深灰色） 立即購買（白色）
Morus C2消毒殺菌乾衣機8大模式再升級，靈活應對不同場景，包括夜間、除菌、智能、暖衣、閃烘、除味、絲綢及支架烘。雖然Morus C2外觀尺寸跟Morus Zero一樣，但乾燥容量增加了33%，可以放2公斤的衣物；馬達轉速提高了6倍，讓氣流以每小時86公里的速度高速環繞。立即購買（深灰色） 立即購買（白色）
日本Morus Zero 第一代小型乾衣機
其實除了有C2版本，亦有第一代Zero版。香港天氣極潮濕，晾衣服長期不乾，不妨試買一個放在家中！Morus Zero乾衣機具備智能溫控功能，自動計算乾燥時間，一乾即停，用家毋須掛心，而其UVC殺菌除蟎功能更可達99.99%的殺菌效果。Morus Zero乾衣機已連續3年奪得國際設計獎，包括2019德國紅點設計獎、2020台灣金點設計獎以及2021德國iF設計獎。它更是日本Makuake眾籌平台中，乾衣機眾籌支持人數TOP.1和白電品類總銷量NO.1，2023年7月更成為日本Amazon乾衣機類銷量No.1，屢創佳績。
精準控制溫度
告別過度乾燥！Morus Zero的智慧濕度感測器具備智能PID精準控制溫度，準確至正負0.1度，自動計算所需乾燥時間，衣乾即停。用家只需按「開始」，然後可以做自己喜歡的事情，而 Morus Zero 會處理其餘的事情，就是這麼不費力！同時，它採用低溫烘乾，避免衣物因高溫烘乾造成損壞。在衣物護理上做得更細緻，更可節省電費。立即購買（深灰色） 立即購買（白色）
真空負壓閃烘技術
Morus Zero不僅是一部乾衣機，更是忙碌生活的好幫手。其專利真空負壓閃烘技術，將乾衣機變成一個密封艙，在艙內形成如同高原般的低壓乾爽環境，加速衣物水分蒸發，達到極速烘乾的效果，提升60%烘乾效率，經官方測試，最快15分鐘即可烘乾！立即購買（深灰色） 立即購買（白色）
輕巧細部
Morus Zero的最大特點是輕巧細部、不佔空間，更擺脫排水管限制、隨處可放，如客廳、露台和浴室等，重量只有13kg而容量多達24L，蝸居都能放得下。因為Morus Zero免安裝的獨特設計，只需電源插座即可使用，用家可以隨意移動Morus Zero，使用時更方便。立即購買（深灰色） 立即購買（白色）