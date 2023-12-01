Uber「Rethink Your Ride」系列活動 加碼推出「Uber Taxi OK大獎賞」

Uber 早前於九月推出「Rethink Your Ride」一系列宣傳活動，為讓氣氛持續升温，現加碼推出「Uber Taxi OK 喎大獎賞」 – 即日起向香港市民大派總值50萬港元的 Uber Taxi 乘車優惠，鼓勵市民體驗 Uber Taxi，籍以重新思考出行模式。