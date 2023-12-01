Uber「Rethink Your Ride」系列活動 加碼推出「Uber Taxi OK大獎賞」
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Uber 早前於九月推出「Rethink Your Ride」一系列宣傳活動，為讓氣氛持續升温，現加碼推出「Uber Taxi OK 喎大獎賞」 – 即日起向香港市民大派總值50萬港元的 Uber Taxi 乘車優惠，鼓勵市民體驗 Uber Taxi，籍以重新思考出行模式。
由12月1日至12月18日，市民可於全港15個戶外位置尋寶，一旦幸運地找到「Uber Taxi 行程線圖案」，即可使用 Instagram 或 Facebook 「Uber Taxi HK」擴增實境（AR）濾鏡，對準 Uber Taxi 字眼掃描，並完成小挑戰，即有機會獲得 Uber Taxi 優惠。首8,000名完成挑戰的參加者將獲得港幣$50 Uber Taxi 乘車優惠； 而首 100 名使用乘車優惠並完成一趟 Uber Taxi 行程的參加者，更可獲得額外港幣 HK$ 1,000 的 Uber Taxi 乘車優惠。
港人出行最重視時間和效率 但同時亦遇最大困難，作為「Rethink Your Ride」活動的一部分，Uber 委託第三方進行調查，了解香港人日常出行的難處和需求。
調查結果顯示，「交通工具擠迫」、「缺乏座位」和「等候時間過長」是市民日常上下班時最常面對的三大困擾。而市民對出行最重視的是「準時到埗」和「迅速到達目的地」；其次則是交通工具的安全和舒適度。
「儘管不少香港人每天出行時都面對不同的困難，但仍有81%的香港人被困在這個惡性循環中。Uber可以填補漏洞，解決市民的出行困擾。無論是在繁忙時間叫車，還是想在忙碌的一天結束後享受片刻的寧靜，Uber均隨時隨地為大家服務。」Uber 香港區總經理鍾志霆表示：「乘客可以輕鬆以Uber App預訂行程，並獲得行程的預估時間、路線和車資等訊息。所有Uber 行程均受到保障，加上Uber app 特設的安全功能、雙向評分和客戶支援機制，我們致力提供不僅是『OK 啦…』的服務，而是一個會讓大家舒適稱心的『OK 喎！』乘車體驗。」
Uber 受歡迎程度高 乘客認為「信得過」
調查亦顯示，Uber已成為香港人生活中不可或缺的一部分，超過81%的受訪市民對Uber持有正面態度2。受訪者提到「便利」、「可靠」和「節省時間」是他們喜愛Uber平台的主要原因。相較於傳統交通工具，受訪者享受Uber行程的舒適感，對Uber司機也有好的評價，受訪者亦認同Uber平台可為司機帶來靈活的賺取收入機會。
*補充資料 – 贏取「Uber Taxi OK 喎大獎賞」方法及尋寶地點*推廣活動受條款約束，先到先得。
Uber的使命是透過推動大眾出行創造機會。秉持重新定義全球交通方式的使命。由2010年至今，我們憑藉技術開發及維護多邊平台，協助全球超過 70 個國家或地區和 10,000 個城市的用戶建立聯繫及使用各種交通服務。透過改變乘客交通、美食訂購和貨運的服務方式，為大眾帶來更多可能性。
圖片來源：有關機構